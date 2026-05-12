Grupi i të drejtave të njeriut: 4 mjekë nga Gaza përballen me uri dhe kushte të rënda në burgjet izraelite

Mohammad Sıo
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Sipas një grupi izraelit për të drejtat e njeriut, katër mjekë palestinezë nga Rripi i Gazës që po mbahen në burgjet izraelite thanë se po vuajnë nga uria dhe e përshkruan gjendjen e tyre si “katastrofike”, transmeton Anadolu.
Organizata “Mjekë për të Drejtat e Njeriut në Izrael” tha se një nga avokatët e saj ka vizituar katër të ndaluarit në burgun Negev në jug të Izraelit më 11 maj.
Organizata i identifikoi të ndaluarit si Dr. Mohammed Obeid, Dr. Hussam Abu Safiya, Dr. Murad al-Qouqa dhe Dr. Akram Abu Ouda.
Grupi theksoi se katër mjekët janë mbajtur për periudha të gjata pa u akuzuar.
Sipas grupit, të ndaluarit konfirmuan se kushtet në burg nuk janë përmirësuar, përfshirë sasinë dhe cilësinë e ushqimit që u jepet, të cilin e përshkruajnë si “rrezikshëm të pamjaftueshëm”.
Mjekët gjithashtu raportuan përhapjen e zgjebes mes të burgosurve, në mungesë të trajtimit dhe përgjigjes së duhur mjekësore ndaj sëmundjeve.
Organizata tha se katër mjekët janë paraqitur në gjykatat izraelite në muajt e fundit, të cilat kanë vazhduar të zgjasin paraburgimin e tyre pa akuza dhe pa përfaqësim ligjor.
Të ndaluarit i kanë përshkruar kushtet e tyre në burg si “katastrofike si nga ana humanitare, ashtu edhe shëndetësore”.
Abu Safiya, drejtor i Spitalit Kamal Adwan në Gazën veriore, u arrestua më 27 dhjetor të vitit 2024, pasi ushtria izraelite bastisi institucionin, e nxori atë me armë dhe shkatërroi kompleksin, duke e nxjerrë jashtë funksionit.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 72.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 172.000 të tjerë në konfliktin 2-vjeçar në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Mijëra palestinezë gjithashtu janë ndaluar gjatë këtij operacioni.