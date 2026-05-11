Grupi i parë i haxhilerëve palestinezë niset nga Bregu Perëndimor për në Haxh

Lina Altawell
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Grupi i parë i haxhilerëve palestinezë nga Bregu Perëndimor i pushtuar do të niset për në Arabinë Saudite sot për të kryer Haxhin ndërsa Izraeli vazhdon t'i pengojë palestinezët në Rripin e Gazës të bëjnë udhëtimin e pelegrinazhit për të tretin vit radhazi, transmeton Anadolu.
Waleed Ghannam, drejtor i policisë në kalimin Karama, i cili shërben si rrugë kryesore për palestinezët e Bregut Perëndimor për të udhëtuar jashtë vendit, tha se autobusët që transportonin haxhilerët filluan të mbërrinin në mëngjes në Jeriko (Eriha), ku procedurat e udhëtimit po përfundoheshin para nisjes së tyre për në Arabinë Saudite.
Grupi i parë përfshin 2.230 haxhilerë ndërsa 1.730 të tjerë janë planifikuar të nisen të martën si pjesë e marrëveshjeve të vazhdueshme për të dërguar haxhinjtë palestinezë në vendet e shenjta në Arabinë Saudite, tha Ghannam për Anadolu.
Shumica e haxhilerëve do të nisen të hënën dhe të martën ndërsa nisjet do të vazhdojnë deri më 20 maj, me një maksimum prej 500 pelegrinësh që nisen çdo ditë, shtoi ai. Rreth 6.600 palestinezë nga Bregu Perëndimor do të kryejnë Haxhin këtë vit, sipas shifrave zyrtare nga Ministria Palestineze e Vakëfeve dhe Çështjeve Fetare.
Kryeministri palestinez, Mohammed Mustafa inspektoi rregullimet për haxhilerët që shkojnë në Arabinë Saudite dhe shqyrtoi përgatitjet për udhëtimin dhe akomodimin e tyre, tha zyra e tij në një deklaratë.
Mustafa dëgjoi informime nga Amin Qandil, kreu i Autoritetit të Përgjithshëm për Kalimet dhe Kufijtë dhe ministri i Vakëfeve Mohammed Najm mbi masat për të lehtësuar udhëtimin e pelegrinëve, tha deklarata.
Pelegrinazhi i Haxhit është shtylla e pestë e besimit islam, një ritual që duhet të kryhet nga të gjithë muslimanët, nëse është i qëndrueshëm financiarisht, të paktën një herë në jetën e tyre. Pritet të zhvillohet më vonë këtë muaj.
Kjo vjen pasi palestinezëve në Gaza u është ndaluar të kryejnë Haxhin për të tretin vit radhazi ndërsa Izraeli vazhdon të mbajë të kufizuara kalimet e Gazës dhe ndërsa kushtet humanitare dhe të sigurisë përkeqësohen në territorin e bllokuar.
Ministria e Vakëfeve tha më 3 mars se pjesa e mbetur e pelegrinëve të Gazës ishte transferuar në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor si masë e jashtëzakonshme dhe e përkohshme për këtë vit.
Ministria tha në atë kohë se vendimi u mor për shkak të kohës së kufizuar sipas protokollit të Haxhit të nënshkruar me Ministrinë e Haxhit dhe Umres së Arabisë Saudite, e cila caktoi 20 marsin 2026 si afatin e fundit për lëshimin e vizave të Haxhit.
Palestinezët në Gaza përballen me kushte jashtëzakonisht të vështira humanitare dhe të jetesës pas luftës dyvjeçare të Izraelit, së bashku me vite kufizimesh në lëvizje dhe udhëtim.
Vuajtjet janë përkeqësuar për shkak të shkatërrimit të përhapur dhe mungesës së ushqimit, ilaçeve dhe karburantit ndërsa qindra mijëra palestinezë përballen me zhvendosje të përsëritura në zona të mbipopulluara ku mungojnë shërbimet bazë.
Izraeli mbylli pikën e kalimit Rafah, e vetmja dalje në Gaza për palestinezët, pasi forcat e tij e pushtuan atë në maj 2024. Ai e rihapi pikën e kalimit më 2 shkurt 2026, për pacientët dhe të plagosurit në një bazë shumë të kufizuar, duke mbajtur kufizime të rrepta në hyrje dhe dalje.