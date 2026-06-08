Grupi Huthi në Jemen shpall "ndalim total" për anijet izraelite në Detin e Kuq

Serdar Dincel
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Grupi Huthi i Jemenit tha sot se ata do të vendosin "një ndalim të plotë dhe total" të lundrimit detar izraelit në Detin e Kuq, duke deklaruar se anijet e lidhura me Izraelin në rrugë ujore do të jenë sërish në shënjestër, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, grupi tha se ka kryer sulm me raketa të cilat kanë shënjestruar objektiva të ndjeshme izraelite në rajonin e Jaffa-s, duke pretenduar se "sulmet me raketa arritën objektivat e tyre me saktësi".
Sulmet me raketa ndaj Izraelit erdhën si përgjigje ndaj agresionit izraelit në Iran, Palestinë, Liban, Irak dhe Jemen, tha grupi.
"Ne pohojmë se do t'i përgjigjemi përshkallëzimit me përshkallëzim dhe operacionet tona ushtarake do të intensifikohen në përputhje me zhvillimet në terren, betejën dhe në lidhje me boshtin e xhihadit dhe rezistencës", thuhet në deklaratë.
"Grupi jemenas nuk do të qëndrojë duarkryq përballë rrethimit të padrejtë të imponuar ndaj popullit tonë dhe popujve të boshtit të xhihadit dhe rezistencës në Palestinë, Gaza, Iran, Liban dhe Irak", thuhet në deklaratë.
Më herët gjatë ditës, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore pasi përgjoi një raketë të lëshuar nga Jemeni, sipas "Channel 12" të Izraelit.
Zhvillimet erdhën pasi Irani lëshoi disa breshëri raketash drejt veriut të Izraelit të dielën vonë pas një sulmi ajror izraelit në periferitë jugore të Bejrutit.
Izraeli më vonë nisi sulmet në Iranin perëndimor dhe qendror, me shpërthime të raportuara në disa qytete iraniane, përfshirë Teheranin, Isfahanin dhe Tabrizin.