Grupi Huthi në Jemen: Jemi të gatshëm për përshkallëzim dhe në koordinim me "Aksin e Rezistencës"

Tarek Chouiref
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Udhëheqësi i grupit Huthi në Jemen tha të enjten se është gati për përshkallëzim dhe mbetet në koordinim të plotë me aleatët e tij rajonalë, transmeton Anadolu.
Në një fjalim televiziv të transmetuar nga kanali televiziv Al-Masirah i grupit, Abdul-Malik al-Houthi tha se Huthit janë të përgatitur për "çdo raund përshkallëzimi ose çdo zhvillim brenda situatës aktuale".
Ai theksoi se grupi mbetet në "koordinim të plotë" me aleatët e tij në "Boshtin e Rezistencës" në lidhje me zhvillimet në Liban dhe Palestinë si dhe ato që ai i përshkroi si masa "të padrejta dhe agresive" të SHBA-së në rajon.
Al-Houthi paralajmëroi palët rajonale kundër përpjekjeve të Washingtonit për t'i tërhequr ata në luftime "në shërbim të Izraelit".
Udhëheqësi i grupit Huthi tha se rajoni po kalon një "fazë kritike" dhe bëri thirrje për një nivel të lartë ndërgjegjësimi dhe përgjegjësie. Ai akuzoi Izraelin për kryerjen e "krimeve të qarta" në Palestinë dhe Liban dhe për ndjekjen e qëllimeve më të gjera agresive në të gjithë rajonin.
Ministria e Jashtme e qeverisë së panjohur të rebelëve Huthi shprehu mbështetje për grupin e Hezbollahut në Liban lidhur me atë që e përshkroi si përgjigjen e duhur ndaj marrëveshjes së nënshkruar midis "autoritetit në Bejrut dhe entitetit armik izraelit".
Në një deklaratë të transmetuar nga Agjencia e Lajmeve Saba e grupit, ministria tha se "rezistenca" mbeti opsioni më efektiv për të ndaluar sulmet izraelite dhe për t'i dhënë fund pushtimit të territorit libanez.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga fundi i shkurtit, pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ajrore ndaj Iranit, duke vrarë më shumë se 3.000 njerëz. Teherani, në shenjë hakmarrjeje, ka synuar Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza amerikane dhe ka mbyllur Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore kyçe për transportin global.
Një armëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani hyri në fuqi më 8 prill dhe përpjekjet për të arritur marrëveshje më të gjerë kanë vazhduar që atëherë.