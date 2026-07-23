Grupi Huthi i Jemenit shënjestron me raketa dhe dronë dy cisterna nafte saudite

Tarek Chouiref
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Grupi Huthi i Jemenit tha sot herët se ka kryer operacion ushtarak duke synuar dy cisterna nafte të Arabisë Saudite me raketa balistike dhe lundruese si dhe me dronë, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi ushtarak i grupit Huthi, Yahya Saree tha se operacioni kishte në shënjestër cisternat saudite të naftës "Encelia" dhe "Layla" për shkeljen e bllokadës detare të grupit, duke pretenduar se sulmet shënuan goditje të drejtpërdrejta.
Saree tha se operacioni detyroi gati 10 anije të ktheheshin dhe të tërhiqeshin. Ai tha se forcat e armatosura të grupit do të vazhdojnë operacionet detare kundër Arabisë Saudite dhe do të mbajnë një ekuacion "bllokadë për bllokadë".
Saree paralajmëroi Arabinë Saudite se çdo sulm ndaj Jemenit do të përballet me operacione të mëdha thellë brenda territorit saudit.
Më herët, Agjencia e Operacioneve të Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) tha se një zjarr shpërtheu në bordin e një cisterne pasi ajo u godit nga një predhë rreth 70 milje detare në jugperëndim të Al Shaqiq të Arabisë Saudite. Agjencia tha se autoritetet po hetojnë incidentin.
Më vonë, Autoriteti i Përgjithshëm i Transportit i Arabisë Saudite (TGA), i cituar nga agjencia zyrtare e lajmeve SPA, konfirmoi se "Encelia" ishte shënjestruar ndërsa lundronte në Detin e Kuq, duke shkaktuar zjarr në harkun e anijes.
Një burim zyrtar pranë autoritetit konfirmoi se të gjithë anëtarët e ekuipazhit ishin të sigurt dhe se autoritetet përkatëse kishin marrë masat e nevojshme për sigurimin e anijes, ekuipazhit të saj dhe mbrojtjen e mjedisit detar. Burimi e përshkroi sulmin si shkelje të ligjeve dhe konventave ndërkombëtare që mbrojnë sigurinë e anijeve tregtare dhe ekuipazheve të tyre.
Të hënën, grupi Huthi njoftoi një ndalim të lundrimit detar në Arabinë Saudite, duke bërë që koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite të zotohej për përgjigje "të vendosur dhe të fuqishme" dhe të fillonte masat për të mbrojtur anijet që kalojnë transit në Ngushticën e Bab al-Mandebit.