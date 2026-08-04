Grupi Huthi i Jemenit pretendon se ka kryer sulm me dron në aeroportin "Najran" të Arabisë Saudite

Şahin Demir
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Grupi Huthi i Jemenit pretendoi sot se ka kryer sulm me dron ndaj një "objektivi të ndjeshëm" në aeroportin "Najran" në jug të Arabisë Saudite, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi ushtarak i grupit Huthi, Yahya Saree tha në kompaninë amerikane të mediave sociale X se sulmi goditi me saktësi objektivin e synuar.
Ai tha se operacioni u nis në përgjigje të asaj që ai e përshkroi si shkelje të hapësirës ajrore të Jemenit nga dronë sauditë mbi provincat Saada dhe Hajjah.
Saree paralajmëroi se çdo shkelje e ardhshme e hapësirës ajrore të Jemenit "nuk do të kalojë pa përgjigje dhe ndëshkim".
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga autoritetet saudite mbi këtë pretendim.