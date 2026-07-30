Grupi Huthi i Jemenit mohon përgjegjësinë për sulmin me dronë ndaj anijeve të gazit në portin egjiptian

Lina Altawell
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Grupi jemenas Huthi mohoi raportimet që e lidhin grupin me një sulm me dron ndaj dy anijeve të gazit në Portin e Damietës në Egjipt, në bregdetin e Mesdheut, transmeton Anadolu.
“Nuk ka asnjë të vërtetë në thashethemet për shënjestrimin e një anijeje në Portin e Damietës në Republikën Arabe të Egjiptit”, tha një burim në Ministrinë e Jashtme të drejtuar nga Huthit në një deklaratë të publikuar nga agjencia e lajmeve Saba, e lidhur me grupin.
Burimi tha se Huthit sulmojnë vetëm Arabinë Saudite, duke e cilësuar qëndrimin e grupit të tij si “të qartë, të deklaruar dhe të hapur”.
“Lundrimi është i sigurt në Detin e Kuq dhe nuk ka asnjë arsye për shqetësime”, shtoi burimi.
Më herët gjatë ditës, Egjipti konfirmoi se një dron shkaktoi zjarr në bordin e dy anijeve në Portin e Damietës në bregdetin e Mesdheut të mërkurën. Autoritetet egjiptiane ende nuk kanë identifikuar zyrtarisht palën përgjegjëse për sulmin.
Konfirmimi erdhi një ditë pasi një shpërthim goditi një objekt lundrues për ruajtjen e gazit natyror të lëngshëm (LNG), në pronësi dhe operim të SHBA-së, me flamur të Ishujve Marshall, në Portin e Damietës, sipas kompanisë së rrezikut detar Ambrey.
Të mërkurën, presidenti amerikan Donald Trump premtoi përgjigje “shumë të ashpër” pas sulmit me dron ndaj anijes në pronësi të SHBA-së në Egjipt.