Grupi britanik "Massive Attack": Policia e Singaporit ndaloi anëtarët tanë pas shfaqjes së flamurit palestinez

Saadet Gökce
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Grupi britanik "Massive Attack" tha se anëtarët e tij u "ndaluan nga policia, u izoluan dhe u morën në pyetje veçmas" pas koncertit të tyre në Singapor të mërkurën e kaluar, ku një flamur palestinez u shfaq në skenë në fund të performancës, ndërsa publiku brohoriste "Palestina e Lirë", transmeton Anadolu.
"Pas performancës në Teatrin Star u befasuam dhe u zhgënjyem që i gjithë grupi ynë u ndalua nga policia, u izolua dhe u mor në pyetje veçmas ndërsa disa anëtarëve iu kontrolluan dhomat e hotelit dhe iu konfiskuan përkohësisht pasaportat", tha grupi në një postim në Instagram të dielën.
"Pjesë të mëdha të publikut në mënyrë spontane brohoritën 'Palestina e Lirë' para se grupi të dilte në skenë dhe përsëri në fund të shfaqjes", tha grupi me sa duket i vetëdijshëm, por i patundur se kjo shprehje spontane mund të shkelte ligjet e censurës së qeverisë së tyre".
"Për sa na përket neve, nuk e imagjinonim që thjesht mbajtja lart e flamurit të një shteti sovran të njohur nga 157 vende (Palestina) do të shkelte ndonjë ligj", tha ai.
Policia e Singaporit nisi një hetim ndaj grupit për një "shkelje të mundshme të kushteve të licencës" pas shfaqjes.
Vendi ndalon shfaqjen publike të simboleve kombëtare të huaja pa leje ose përjashtim. Shkelësit mund të përballen me gjobë deri në 500 dollarë, deri në gjashtë muaj burgim ose të dyja.
Policia tha në një deklaratë të premten se të dy anëtarët e grupit, Robert Del Naja dhe Grant Marshall, u ndaluan të rihynin në Singapor dhe u dhanë "paralajmërime të rrepta".
"Policia i konsideron seriozisht veprimet që mund të dëmtojnë potencialisht harmoninë racore dhe fetare në Singapor dhe i kërkon publikut, përfshirë të huajt, të përmbahet nga importimi i politikave të huaja, pasi kjo mund të dëmtojë kohezionin tonë shoqëror dhe sundimin e ligjit", thuhet në deklaratë.
Megjithatë, grupi tha se ishte "krenar që kishte bërë këtë shprehje spontane" së bashku me fansat e tij në Singapor, të cilët "qartazi ndien një detyrim moral për të shprehur solidaritet me popullin e Palestinës në realitetin e tyre të vazhdueshëm të pushtimit të paligjshëm, aparteidit dhe gjenocidit, dhe përshëndesim guximin e tyre për ta bërë këtë".
Ata shprehën shpresën se Singapori do të ratifikojë Paktin Ndërkombëtar të OKB-së për të Drejtat Civile dhe Politike dhe "t'u lejojë qytetarëve të tyre shprehje të ndërgjegjes pa frikë nga ndjekja penale nga shteti".