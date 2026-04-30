Grupi aktivist grek akuzon Athinën për "bashkëpunim" në ndërhyrjen e Izraelit ndaj flotiljes së ndihmës drejt Gazës

Necva Taştan Sevinç
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Një grup aktivistësh grekë akuzoi qeverinë për heshtje ndaj ndërhyrjes së Izraelit ndaj Flotiljes Globale "Sumud", duke bërë thirrje për protesta mbarëkombëtare, transmeton Anadolu.
Grupi "March to Gaza Greece", njoftoi një demonstratë emergjente që do të mbahet në orën 18:00 sipas kohës lokale përpara Ministrisë së Jashtme greke në Athinë, duke u bërë thirrje qytetarëve të dalin në rrugë. Në një deklaratë në platformën amerikane të mediave sociale Facebook, grupi pretendoi se Izraeli shënjestroi flotiljen dhe se anijet u ndaluan në zonën e kërkim-shpëtimit të Greqisë.
"Sulmi izraelit ndaj Flotiljes së Lirisë u krye me bashkëpunimin e drejtpërdrejtë të Greqisë!", thuhet në deklaratë. "Ju bëjmë thirrje në çdo qytet, në çdo cep të Greqisë të dilni në rrugë për të ngritur zërin kundër bashkëfajësisë greke", tha grupi.
"Nuk do të qëndrojmë në heshtje. Të gjithë në rrugë", shtoi ai.
Më herët, ish-ministri i Financave të Greqisë, Yanis Varoufakis tha: "Sapo fola me miqtë në Flotiljen Globale 'Sumud'. Anijet dhe dronët izraelitë po i shqetësojnë ata pranë brigjeve të Kretës".
"Qeveria greke ose është bashkëfajtore ose e paaftë për të mbrojtur detet tona nga Izraeli", tha ai përmes platformës amerikane të mediave sociale X.
Marina izraelite ndaloi anijet e flotiljes vonë të mërkurën ndërsa ato po drejtoheshin drejt Gazës për të thyer një bllokadë të gjatë mbi enklavën. Grupi tha se forcat izraelite rrethuan konvojin në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës, bllokuan komunikimet dhe sekuestruan 21 anije, duke shtuar se 17 anije arritën të shpëtojnë dhe të hyjnë në ujërat greke pas incidentit.
Flotilja, që transporton ndihmë humanitare për Gazën, synon të thyejë bllokadën e Izraelit dhe të hapë një korridor humanitar nëpërmjet detit. Kjo lëvizje erdhi disa orë pasi mediat hebraike raportuan se Izraeli po përgatitej të ndërhynte ndaj flotiljes, e cila përfshin rreth 100 anije në total me afro 1.000 aktivistë nga disa vende.
Izraeli ka vendosur një bllokadë ndaj Rripit të Gazës që nga viti 2007, duke lënë rreth 1.5 milion palestinezë nga rreth 2.4 milionë pa shtëpi pasi banesat e tyre u shkatërruan gjatë luftës.