Gruaja palestineze humbet fetusin pasi ushtria izraelite vonoi ambulancën në Bregun Perëndimor

Mohammad Sio
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Një grua shtatzënë palestineze humbi fetusin e saj pasi ushtria izraelite vonoi një ambulancë që e transportonte në një pikë kontrolli ushtarak në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Duke cituar shoferin e ambulancës në Qaryut, Bashar Al-Qaryouti, WAFA tha se forcat izraelite penguan ambulancën të kalonte përmes pikës së kontrollit ushtarak Awarta, në jug të Nablusit, pasi mbyllën portat e saj.
Al-Qaryouti tha se ekuipazhi i ambulancës u mbajt më shumë se 30 minuta ndërsa gruaja, e cila ishte gjashtë muajshe shtatzënë dhe vuante nga gjakderdhja e rëndë, u detyrua t'i nënshtrohej një operacioni pavarësisht gjendjes së saj kritike.
Ai shtoi se ushtarët izraelitë urdhëruan ekuipazhin të fikte motorin e ambulancës, duke bërë që pajisjet e saj të mbështetjes mjekësore në bord të ndalonin funksionimin. Sipas Al-Qaryouti, ambulanca përfundimisht u lejua të vazhdonte në spital, ku mjekët arritën t'i shpëtonin jetën gruas, por nuk ishin në gjendje të shpëtonin fetusin e saj.
Nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite mbi raportin. Incidenti ndodhi pasi forcat izraelite vazhduan të shtrëngonin kufizimet e lëvizjes në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Gjatë dy ditëve të fundit, ushtria izraelite ka mbyllur disa postblloqe rreth guvernatorëve të Ramallah, Nablus dhe Hebron, si dhe pika të shumta kontrolli në veri të Kudsit Lindor të pushtuar, duke shkaktuar bllokime të rënda të trafikut dhe duke ndërprerë lëvizjen e palestinezëve.
Përshkallëzimi pasoi dhunën që filloi të premten, kur katër palestinezë u vranë dhe katër të tjerë u plagosën ndërsa u përballën me një sulm nga kolonët izraelitë, të mbështetur nga ushtria izraelite, në vendbanimin Tal, në jugperëndim të Nablusit.
Incidenti u pasua nga bastisje ushtarake dhe arrestime në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka kërcënuar të zgjerojë operacionet ushtarake në territor.