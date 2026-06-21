Gruaja humb jetën pasi një Tesla në modalitetin e vetëdrejtimit u përplas me një shtëpi në Teksas

Merve Berker
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
Një grua humbi jetën pasi një automjet Tesla, i cili dyshohet se ishte në modalitetin e vetëdrejtimit, u përplas me një shtëpi në shtetin amerikan Teksas, transmeton Anadolu.
Mediat lokale raportojnë se ngjarja ndodhi rreth orës 20:00 me kohën lokale dje në Katy, kur një Tesla Model 3, i drejtuar nga Michael Butler, dyshohet se doli nga korsia, devijoi nga rruga dhe u përplas me një banesë.
Sipas Zyrës së Sherifit të Qarkut Harris, Butler po operonte automjetin “me një sistem të automatizuar të asistencës në drejtim” në momentin e aksidentit.
“Tesla e Butlerit depërtoi me shpejtësi të lartë në banesën me tulla dhe goditi gruan M. Avila, e cila ndodhej brenda shtëpisë”, tha zyra e sherifit.
Avila u transportua me helikopter në spital, por më vonë u shpall e vdekur, thanë hetuesit.
Autoritetet thanë se Butler u lëndua në aksident, por nuk shfaqi shenja dehjeje dhe ka bashkëpunuar me hetuesit.
Hetimet për rastin vazhdojnë dhe deri të shtunën pasdite nuk ishte ngritur asnjë akuzë, shtoi raporti.