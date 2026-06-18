Gripi i shpendëve H5N1 zhduk mbi 13 mijë të vegjël fokash në një ishull të largët të Australisë

Faisal Mahmud
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
STAMBOLL (AA) - Më shumë se 13 mijë të vegjël fokash kanë ngordhur pas një shpërthimi të gripit të shpendëve H5N1 në ishullin e largët Heard të Australisë në nën-Antarktik, njoftoi ABC News Australia, transmeton Anadolu.
Shkencëtarët nga Programi Australian i Antarktikut thanë se sondazhet me dron dhe tokë të kryera midis tetorit 2025 dhe janarit 2026 zbuluan shkallë jashtëzakonisht të larta të vdekshmërisë midis këlyshëve të fokave, mesatarisht 76 për qind në të gjithë ishullin dhe duke arritur deri në 97 për qind në disa vende.
Studiuesit vlerësojnë se 13.359 këlyshë kanë ngordhur nga një popullsi prej 17.354. Përhapja shënon zbulimin e parë të konfirmuar të virusit H5N1 shumë patogjen në një territor të jashtëm australian.
Virusi është përhapur në të paktën gjashtë lloje të kafshëve të egra në ishullin Heard, përfshirë fokat e elefantit jugor, fokat e leshit të Antarktikut, pinguinët mbret dhe gentoo dhe kafshët zhytëse të Gjeorgjisë së Jugut. Disa qindra pinguinë mbretërorë të rritur gjithashtu u gjetën të ngordhur.
Studiuesit besojnë se virusi ka të ngjarë të jetë futur nga kafshët e egra migratore nga ishujt francezë Crozet në gusht 2025. Ishulli Heard shtrihet rreth 4.000 kilometra në jugperëndim të Perthit dhe 1.700 kilometra në veri të Antarktidës.
Autoritetet australiane thanë se gjetjet nënvizojnë përhapjen e vazhdueshme të gripit të shpendëve në rajonin nën-Antarktik, duke pohuar se zbulimet nuk rrisin ndjeshëm rrezikun aktual për kontinentin e Australisë.