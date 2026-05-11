Grevat e aviacionit në Itali ndërpresin fluturimet në të gjithë vendin, anulohen 38 për qind e tyre

Melike Pala
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Grevat në aviacionin italian ndërprenë fluturimet në mbarë vendin të hënën, ku transportuesi kombëtar ITA Airways anuloi rreth 38 për qind të shërbimeve të tij të planifikuara, ndërsa kontrollorët e trafikut ajror, personeli i sigurisë së aeroporteve dhe ekuipazhet e linjave ajrore zhvilluan ndalesa të koordinuara të punës, transmeton Anandolu.
Grevat përfshijnë punonjësit e ENAV, ofruesit të shërbimit të lundrimit ajror të Italisë, stafi i të cilit në Qendrën e Kontrollit të Romës pezulloi operacionet nga ora 10:00 deri në 18:00 sipas kohës lokale, raportoi agjencia e lajmeve ANSA.
Ndërprerja e punës ndikoi drejtpërdrejt në shumicën e fluturimeve që niseshin dhe mbërrinin në Italinë qendrore, si dhe në avionët që kalonin tranzit përmes hapësirës ajrore italiane.
Stafi i ENAV në Napol iu bashkua gjithashtu grevës tetë-orëshe gjatë të njëjtit afat kohor, duke shtuar ndërprerjet në mbarë rrjetin e aviacionit të vendit.
Në Romë, punonjësit e sigurisë nga ADR Security nisën një grevë të veçantë katër-orëshe nga mesdita deri në orën 16:00 në Aeroportin Leonardo da Vinci-Fiumicino dhe Aeroportin Ciampino.
Ky veprim ndërpreu kontrollin e sigurisë së pasagjerëve dhe kontrollin e bagazheve të dorës në të dy aeroportet.
Në Aeroportin e Palermos, punëtorët nga GH Palermo, ASC Handling dhe Aviapartner Palermo gjithashtu zhvilluan një ndalesë katër-orëshe të punës nga mesdita deri në orën 16:00. Ndërkohë, pilotët dhe ekuipazhi i kabinës nga EasyJet iu bashkuan një greve tetë-orëshe nga ora 10:00 deri në 18:00, duke intensifikuar më tej vonesat dhe anulimet.