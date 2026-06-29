Grevë e hekurudhave në Spanjë: Anulohen 320 trena, priten ndërprerje të mëdha të qarkullimit

Şeyma Erkul Dayanç
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Operatori shtetëror hekurudhor Renfe i Spanjës ka reduktuar numrin e shërbimeve të trenave përpara një greve mbarëkombëtare hekurudhore të hënën, duke anuluar 320 trena të shpejtësisë së lartë, të distancave të gjata dhe të distancave të mesme, sipas të përditshmes spanjolle La Vanguardia, transmeton Anadolu.
Greva, e thirrur nga sindikata e hekurudhave, Sindicato Ferroviario (SF), pritet të prekë shërbimet e pasagjerëve në mbarë vendin, megjithëse nivelet minimale të shërbimit të urdhëruara nga Ministria e Transportit do të mbeten në fuqi.
Ministria e Transportit thotë se 262 trena, ose 73 për qind e kapacitetit të rregullt, do të operojnë në rrugë me distanca të gjata dhe me shpejtësi të lartë. Përafërsisht 65 për qind e 420 trenave të planifikuar për shërbime në distanca të mesme do të mirëmbahen.
Shërbimet hekurudhore të udhëtarëve do të funksionojnë me 75 për qind të kapacitetit normal gjatë orëve të pikut dhe 50 për qind gjatë pjesës tjetër të ditës.
Qeveritë rajonale përkatëse kanë vendosur nivelet minimale të shërbimit në Katalonjë dhe Vendin Bask, tha e përditshmja.
Renfe tha se pasagjerëve të prekur nga anulimet do t'u ofrohen vende në shërbime alternative aty ku është e mundur ose do të lejohen të ndryshojnë ose anulojnë biletat e tyre pa pagesë.
Unioni Hekurudhor kundërshton planin e Renfe për të krijuar një sipërmarrje të përbashkët për ndarjen e saj të mallrave me operatorin e mallrave Medway, një degë e MSC, duke argumentuar se propozimi do të dobësonte biznesin e ngarkesave të operatorit shtetëror.
Sindikata akuzon gjithashtu Renfe për dështimin në përputhje me marrëveshjet e arritura me sindikatat dhe Ministrinë e Transportit në nëntor 2023 dhe mars 2025 në lidhje me të ardhmen e divizionit të mallrave.
Ndërkohë, ministria paralajmëroi se greva mund të shkaktojë ndërprerje të konsiderueshme pasi përkon me fundin e një fundjave verore, kur kërkesa e pasagjerëve është zakonisht më e lartë se zakonisht.