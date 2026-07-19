Greqia përgatitet për temperatura deri në 41 gradë Celsius, vihet nën kontroll zjarri pranë Athinës

Necva Taştan Sevinç
19 korrik 2026•Përditësim: 19 korrik 2026
Greqia po përgatitet për kulmin e valës së të nxehtit në fillim të kësaj jave, me temperatura që pritet të arrijnë deri në 41 gradë Celsius në disa pjesë të vendit, ndërsa zjarrfikësit të dielën vunë nën kontroll një zjarr pyjor në ishullin Salamina, pranë Athinës, transmeton Anadolu.
Sipas Shërbimit Kombëtar Meteorologjik të Greqisë, vala e të nxehtit nisi dje dhe pritet të intensifikohet të hënën dhe të martën, me Greqinë kontinentale dhe ishullin e Kretës që pritet të regjistrojnë temperaturat më të larta.
Temperatura e parë mbi 40 gradë Celsius këtë vit u regjistrua të shtunën në qytetin veriperëndimor të Konitsa, ku sipas Observatorit Kombëtar të Athinës, termometri arriti në 40,4 gradë Celsius.
Sipas transmetuesit publik ERT, temperaturat arritën gjithashtu në 39,3 gradë Celsius në Sparta dhe 38,9 gradë Celsius në Petrokefali të Kretës dhe në Farsala të Greqisë qendrore.
Temperaturat më të larta parashikohen për të hënën dhe të martën, kur në disa zona të Greqisë kontinentale dhe Kretës pritet të arrijnë 40–41 gradë Celsius. Kushtet pritet të fillojnë të përmirësohen në veri të vendit të mërkurën, ndërsa një rënie më e ndjeshme e temperaturave në të gjithë vendin pritet të enjten.
Ndërkohë, zjarrfikësit vunë nën kontroll një zjarr pyjor që shpërtheu në zonën Selinia të ishullit Salamina, në perëndim të Athinës.
Departamenti i Zjarrfikësve njoftoi se në pjesën jugore të zonës së prekur pati një riaktivizim të vogël të flakëve, por avionët zjarrfikës u angazhuan menjëherë dhe nuk kishte arsye për shqetësim të menjëhershëm.
Zjarri u përhap në një zonë pyjore pranë banesave, duke vështirësuar ndërhyrjen për shkak të terrenit të thyer. Tym i dendur mbuloi pjesë të zonës, ndërsa ekipet mbetën në gatishmëri për shkak të rrezikut të riaktivizimit të vatrave.
Kryetari i bashkisë së Salaminës, Giorgos Panagopoulos, tha se banorët dhe pushuesit nga vendbanimet Panorama A dhe Panorama B u evakuuan si masë paraprake dhe se të gjitha evakuimet u kryen në mënyrë të sigurt, pa të lënduar.
Ndërkohë, një tjetër zjarr pyjor shpërtheu në një zonë pyjore pranë Rodolivoit, në rajonin verior të Serresit. Njëzet zjarrfikës, të mbështetur nga tetë automjete zjarrfikëse dhe autobote të bashkive, u angazhuan për shuarjen e flakëve.
Autoritetet thanë se zjarri po digjej larg zonave të banuara dhe infrastrukturës, ndërsa një ekip hetimor për zjarrvënie u dërgua për të përcaktuar shkakun e zjarrit.