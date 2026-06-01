Google Gemini bëhet sponsor zyrtar i ekipit kombëtar turk të futbollit

Mücahithan Avcıoğlu
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Google Turkiye njoftoi sot se platforma e inteligjencës artificiale Gemini është bërë sponsore zyrtare e Kombëtares së Futbollit të Turqisë përpara Kampionatit Botëror FIFA 2026, transmeton Anadolu.
Njoftimi u bë në rrjetin social amerikan X, ku Google Turkiye iu referua kombëtares me nofkën e saj të njohur, “Djemtë Tanë”.
Google Turkiye tha se është “shumë e lumtur” të shpallë këtë sponsorizim, duke shtuar se “emocioni i futbollit do të dyfishohet me Gemini këtë vit”.
Gemini është platforma e inteligjencës artificiale e Google-it dhe është e integruar në një sërë produktesh dhe shërbimesh të kompanisë.
Kampionati Botëror 2026 do të organizohet nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika.
Turqia pritet të përballet me Australinë më 13 qershor, me Paraguajin më 20 qershor dhe me SHBA-në më 26 qershor në Grupin D të Kupës së Botës 2026.