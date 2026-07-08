Gjysmëhëna e Kuqe Turke shpërndan 1.000 pako higjienike në Venezuelën e goditur nga tërmetet

Rabia İclal Turan
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Gjysmëhëna e Kuqe Turke ka shpërndarë 1.000 pako higjienike për të mbijetuarit e tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën muajin e kaluar, duke ofruar ndihmë në një nga rajonet më të prekura të vendit, transmeton Anadolu.
Në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të Venezuelës, ekipet e Gjysmëhënës së Kuqe Turke shpërndanë 500 pako higjienike për familjet që qëndrojnë në një kamp me tenda në Playa Grande në La Guaira, një nga zonat më të prekura nga tërmetet.
500 pakot e tjera u dorëzuan në zyrën e guvernatorit të La Guairas në stadiumin Jose Maria Vargas, ku ndihmat humanitare po grumbullohen dhe organizohen për shpërndarje te viktimat e tërmetit.
Në ceremoninë e dorëzimit morën pjesë ambasadori turk në Karakas, Naci Aydan Karamanoglu, guvernatori i La Guairas, Jose Alejandro Teran dhe gjeneral brigade Mehmet Bahtiyar, komandant i Brigadës së Ndihmës Humanitare të Forcave të Armatosura Turke, si dhe zyrtarë nga Autoriteti i Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave të Turqisë (AFAD) dhe anëtarë të Ekipit Kombëtar të Shpëtimit Mjekësor të Turqisë (UMKE).
Duke folur në këtë aktivitet, Karamanoglu tha se Gjysmëhëna e Kuqe Turke kishte përgatitur dhe dhuruar 1.000 kuti me materiale higjienike personale për të mbijetuarit e tërmeteve në La Guaira.
Ai falënderoi gjithashtu Institutin Yunus Emre, duke theksuar se studentët që ndjekin kurset atje ndihmuan në paketimin e ndihmave të siguruara nga Gjysmëhëna e Kuqe Turke.
“E gjithë Turqia dhe komuniteti turk qëndrojnë në solidaritet të plotë me La Guairan dhe përpjekjet tona për ndihmë humanitare do të vazhdojnë. Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) do të zhvillojë një tjetër operacion ndihmash, ndërsa AFAD po dërgon gjithashtu asistencë humanitare. Me të gjitha institucionet tona, ne qëndrojmë pranë popullit të Venezuelës dhe La Guairas”, tha Karamanoglu.
Guvernatori Teran falënderoi Turqinë për mbështetjen, duke theksuar se solidariteti i treguar përmes veprimeve konkrete po forcon lidhjet mes dy vendeve.
“Falë kësaj mbështetjeje, solidariteti dhe këtyre shfaqjeve të miqësisë, lidhjet e miqësisë mes Venezuelës dhe Turqisë po bëhen më të forta”, tha ai.
Teran bëri të ditur se pakot higjienike do të shpërndahen në kampet ku strehohen më shumë se 10.000 të mbijetuar të tërmetit.
Ai shtoi se venezuelasit janë prekur thellë nga ndihma e Türkiyes, duke theksuar se njerëzit u gëzuan veçanërisht kur panë flamujt e Venezuelës dhe Türkiyes të shfaqeshin së bashku.
“Rindërtimi i La Guairas pritet të zgjasë me muaj”, tha Teran, duke falënderuar popullin dhe qeverinë e Turqisë për mbështetjen e tyre.
Në kutitë me materiale higjienike ishte shkruar mesazhi: “Me dashuri dhe solidaritet nga populli i Türkiyes për popullin e Venezuelës”.