Gjykata Supreme e Sllovakisë lë në fuqi dënimin me 21 vjet burg për sulmuesin e kryeministrit Robert Fico

Şeyma Erkul Dayanç
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Gjykata Supreme e Sllovakisë la në fuqi dënimin me 21 vjet burg për personin e shpallur fajtor për plagosjen me armë zjarri të kryeministrit Robert Fico në vitin 2024, transmeton Anadolu.
Sipas mediumit sllovak Pravda, vendimi konfirmon aktgjykimin e Gjykatës Speciale Penale që e dënoi Juraj Cintulan me 21 vjet burg për “akt terrorist”.
Cintula, 73 vjeç, u paraqit para gjykatës së apelit me pranga.
“Unë nuk jam terrorist. E konsideroj çmenduri dënimin me 21 vjet burg”, tha ai.
Megjithatë, Gjykata Supreme tha se nuk gjeti bazë për dënim më të lehtë, e refuzoi pjesërisht ankesën dhe vendosi që Cintula do ta vuajë dënimin në një burg të sigurisë maksimale.
Vendimi është përfundimtar dhe nuk mund të apelohet.
Tetorin e kaluar, një gjykatë e shpalli Cintulan fajtor për kryerjen e një sulmi terrorist, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve TASR, dhe e dënoi me 21 vjet burg. Gjykata kishte marrë parasysh rrethana lehtësuese, përfshirë moshën e tij, mungesën e një të kaluare kriminale dhe gjendjen shëndetësore.
Rasti lidhet me sulmin me armë zjarri ndaj Ficos më 15 maj 2024 përpara Shtëpisë së Kulturës në qytetin qendror Handlova.
Pasi fillimisht u përball me lëndime që rrezikonin jetën, Fico iu nënshtrua operacionit dhe përfundimisht u shërua. Në qershor të atij viti, ai tha se e kishte falur sulmuesin.
Gjyqi ndaj Cintulas filloi muajin pasues dhe kaloi nëpër shumë seanca gjyqësore.