Gjykata Supreme e SHBA-së rrëzon urdhrin e Trumpit për të kufizuar të drejtën e shtetësisë nga lindja

Muhammed Yasin Güngör
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Gjykata Supreme e SHBA-së të martën rrëzoi urdhrin ekzekutiv të presidentit Donald Trump që kufizonte të drejtën e shtetësisë nga lindja, me Kryegjykatësin John Roberts që konfirmoi se mbrojtjet e Amendamentit të 14-të vlejnë për të gjithë fëmijët e lindur në tokën amerikane, transmeton Anadolu.
Në çështjen “Trump v. Barbara”, gjyqtarët trajtuan një sfidë të rëndësishme ndaj direktivës së vitit 2025.
Administrata kishte argumentuar se fëmijët e mbajtësve të vizave të përkohshme dhe të emigrantëve pa dokumente duhet të përjashtohen nga klauzola e shtetësisë e Amendamentit të 14-të, duke pretenduar se interpretimi aktual nxit emigracionin e paligjshëm.
Kryegjykatësi Roberts dha opinionin e shumicës, i mbështetur nga gjyqtaret Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett dhe Ketanji Brown Jackson. Roberts përfundoi se fëmijët e lindur nga prindër që ndodhen në SHBA në mënyrë të paligjshme ose të përkohshme konsiderohen “të lindur në Shtetet e Bashkuara” dhe “të nënshtruar ndaj juridiksionit të saj”.
“Sipas Kushtetutës, ata janë qytetarë që nga lindja”, tha Roberts në vendim. Ai e përshkroi shtetësinë si të drejtën themelore “për të pasur të drejta” dhe aftësinë për të marrë pjesë në komunitetin politik. “Hartuesit e Amendamentit të 14-të e zgjeruan atë premtim për ‘çdo person të lindur i lirë në këtë vend’. Ne e mbajmë atë premtim sot”, shtoi ai.
Gjykatësi Brett Kavanaugh u pajtua pjesërisht dhe kundërshtoi pjesërisht, ndërsa gjyqtarët Clarence Thomas, Samuel Alito dhe Neil Gorsuch dhanë mendim kundërshtues të plotë.
Për më shumë se një shekull, fraza kushtetuese “i nënshtruar ndaj juridiksionit të saj” është kuptuar se u jep shtetësi pothuajse të gjithëve të lindur në territorin amerikan. Vendimi i gjykatës për të rrëzuar kufizimin ruan këtë parim të gjatë juridik.