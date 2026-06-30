Gjykata Supreme e SHBA-së mbështet kufizimet për sportistët transgjinorë në sportet e femrave

Muhammed Yasin Güngör
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Gjykata Supreme e SHBA-së të martën mbështeti ligjet në Virxhinian Perëndimore dhe Idaho që kufizojnë ekipet sportive shkollore për vajza dhe gra vetëm për femra biologjike, duke vendosur se këto masa nuk shkelin ligjin federal apo Kushtetutën, raporton Anadolu
Gjykata vendosi se shkollat mund të përcaktojnë të drejtën për pjesëmarrje në ekipet sportive të vajzave dhe grave bazuar në seksin biologjik. Vendimi u shkrua nga gjykatësi Brett Kavanaugh, dhe u mbështet nga Kryegjykatësi John Roberts dhe gjyqtarët Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch dhe Amy Coney Barrett.
Gjykata e lartë përfundoi se Virxhina Perëndimore nuk ka shkelur “Title IX”, një ligj federal që ndalon diskriminimin në bazë të gjinisë në programet arsimore që marrin financim federal.
Për më tepër, gjykata vendosi se mbajtja e ekipeve sportive për femra biologjike nuk shkel Klauzolën e Mbrojtjes së Barabartë të Kushtetutës së SHBA-së.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump e përshëndeti vendimin në platformën e tij sociale Truth Social, duke e quajtur një moment të rëndësishëm për sportin e femrave. “Fitore e madhe: Gjykata Supreme e SHBA-së sapo vendosi kundër pjesëmarrjes së burrave në sportet e grave”, shkroi Trump, duke shtuar se vendimi e heq këtë “situatë qesharake” nga debati.