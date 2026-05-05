Gjykata izraelite zgjat me 6 ditë paraburgimin e dy vullnetarëve të flotiljes së Gazës

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Një gjykatë izraelite sot zgjati paraburgimin e aktivistëve të Flotiljes Globale "Sumud", brazilianit Thiago de Avila dhe aktivistit spanjoll me origjinë palestineze, Saif Abukeshek, për gjashtë ditë të tjera, transmeton Anadolu.
Zgjatja e fundit vjen pasi Gjykata e Magjistraturës së Ashkelonit në jug të Izraelit të dielën zgjati paraburgimin e aktivistëve me dy ditë deri më sot. "Adalah", një grup izraelit avokatie për palestinezët brenda Izraelit, tha në një deklaratë të marrë nga Anadolu se aktivistët do të qëndrojnë në paraburgim deri më 10 maj.
Avokatët e aktivistëve theksuan gjatë seancës dëgjimore se "akuzat kundër tyre janë të pabaza dhe se nuk ka asnjë justifikim ligjor për paraburgimin e tyre të vazhdueshëm", tha grupi. "Ekipi i 'Adalah' sqaroi se nuk janë ngritur akuza zyrtare kundër tyre dhe se paraburgimi i tyre ka për qëllim të përfundojë hetimin", shtoi deklarata.
Grupi i avokatisë tha të hënën se Avile dhe Abukeshek morën "kërcënime me vdekje" në burgjet izraelite, ku ata po mbahen në izolim të plotë nën ndriçim të vazhdueshëm të ndritshëm 24 orë në ditë. Forcat izraelite sulmuan Flotiljen Globale "Sumud" më 30 prill pranë ishullit grek të Kretës, rreth 600 milje detare nga enklava e shkatërruar nga bllokada e Gazës.
Izraeli ka vendosur bllokadë shkatërruese në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke i lënë 2.4 milionë banorët e enklavës palestineze në prag të urisë. Ushtria izraelite nisi ofensivë brutale dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë, duke plagosur mbi 172 mijë të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.