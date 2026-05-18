Gjykata izraelite shtyn seancën dëgjimore për korrupsion ndaj Netanyahut për arsye "sigurie"

Lina Altawell
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Gjykata e Qarkut në Tel Aviv pranoi të hënën kërkesën e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu për të shtyrë seancën e tij dëgjimore për t'iu përgjigjur akuzave për korrupsion deri të martën, duke përmendur arsye "politike dhe sigurie", transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik KAN tha se Netanyahu kërkoi shtyrjen të hënën në mëngjes për "arsye politike dhe sigurie", pa dhënë detaje të mëtejshme.
Gjykata dhe zyra e prokurorit publik miratuan kërkesën, dhe seanca tjetër dëgjimore ishte planifikuar për të martën, tha KAN.
Vonesa erdhi ndërsa ushtria izraelite të hënën filloi të sulmonte flotën humanitare Global Sumud me destinacion Gazën që mbante aktivistë nga 39 vende në ujëra ndërkombëtare.
Transmetimet e drejtpërdrejta nga flota treguan forcat detare izraelite duke sulmuar anijet njëra pas tjetrës.
E përditshmja izraelite, "Yedioth Ahronoth", raportoi se ushtria izraelite ndaloi aktivistët në bordin e anijeve dhe po i transferonte ata në një anije të marinës të përshkruar si një "burg lundrues" përpara se t'i transportonte në portin e Ashdodit.
Netanyahu përballet me akuza për ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit në tre raste korrupsioni. Paditë u ngritën në fund të nëntorit 2019.
Që nga fillimi i gjyqit të tij për korrupsion në vitin 2020, Netanyahu ka mohuar çdo shkelje. Ligji izraelit lejon një falje presidenciale vetëm pasi një i pandehur pranon fajësinë.
Përveç gjyqit të brendshëm për korrupsion, Netanyahu është kërkuar që nga viti 2024 nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJPN) për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Rripin e Gazës, ku më shumë se 72.000 njerëz janë vrarë, kryesisht gra dhe fëmijë, në një luftë brutale që nga tetori 2023.