Gjykata izraelite refuzon apelimin kundër zgjatjes së paraburgimit të aktivistëve të flotiljes së Gazës

Mohammad Sıo
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Një gjykatë izraelite në Beersheba ka refuzuar një apel të paraqitur nga grupi i të drejtave Adalah kundër zgjatjes së paraburgimit të aktivistëve të Flotiljes Global Sumud, Thiago Avila dhe Saif Abukeshek.
Avokatja Hadeel Abu Saleh, nga qendra e të drejtave të njeriut Adalah, tha për Anadolu se ata iu drejtuam Gjykatës Qendrore në Beersheba pasi Gjykata e Magjistraturës vendosi të zgjasë paraburgimin e tyre për gjashtë ditë.
"Në apelin tonë, ne thamë se arrestimi ishte i paligjshëm dhe ndodhi në ujëra ndërkombëtare dhe se gjykata, policia izraelite ose autoritetet nuk kishin juridiksion për të bërë arrestimin", tha avokatja.
Abu Saleh tha se të dy aktivistët u morën në pyetje që nga dita e parë në lidhje me misionin e tyre humanitar për të ofruar ndihmë humanitare për banorët e Gazës dhe se kur u ndaluan nga marina izraelite, ata ishin në rrugën e tyre për në Greqi.
Ajo theksoi se Gjykata Qendrore në Beersheba e hodhi poshtë ankesën dhe “pranoi të gjitha argumentet e paraqitura nga policia izraelite në gjykatë dhe e mbajti vendimin ashtu siç ishte", që do të thotë vendimin për zgjatjen e paraburgimit.
Dje, Adalah apeloi një vendim të Gjykatës së Magjistraturës së Ashkelonit që zgjati paraburgimin e aktivistëve Avila dhe Abukeshek për gjashtë ditë deri të dielën e ardhshme.
Në një deklaratë, grupi tha se paraburgimi "nuk ka asnjë bazë ligjore", duke shtuar se aktivistët u "rrëmbyen nga ujërat ndërkombëtare më shumë se 1.000 kilometra nga Gaza, pranë brigjeve të ishullit grek të Kretës".
Ajo shtoi se asnjëri aktivist nuk është shtetas izraelit, gjë që "eliminon çdo bazë për zbatimin e ligjit të brendshëm izraelit ndaj tyre".
Deklarata gjithashtu tha se "akuzat kundër tyre, duke përfshirë ndihmën ndaj armikut gjatë kohës së luftës, kontaktin me një agjent të huaj, anëtarësimin në një organizatë terroriste, ofrimin e shërbimeve për një organizatë të tillë dhe transferimin e pronës në emër të saj, ishin të pambështetura nga prova dhe të palidhura me një aktivitet humanitar civil të kryer përmes një flotilje ndihme".
Më tej, Adalah tha se nuk kishte dyshim të arsyeshëm ose rrezik për pengimin e hetimit, duke e bërë ndalimin e vazhdueshëm "arbitrar dhe të paligjshëm".
Organizata tha se nuk janë ngritur aktakuza zyrtare dhe se të dy mbeten të ndaluar vetëm për qëllime hetimi në vazhdim.
Më 29 prill, ushtria izraelite kapi anije të lidhura me Flotiljen Globale Sumud në ujërat ndërkombëtare pranë Kretës.
Organizatorët e flotiljes thanë se 345 pjesëmarrës nga 39 vende, përfshirë qytetarë turq, ishin në bordin e anijeve.
Ata thanë se forcat izraelite kapën 21 anije që transportonin rreth 175 aktivistë, ndërsa anije të tjera vazhduan drejt ujërave territoriale greke.
Iniciativa ishte misioni i dytë i nisur nga Flotilja Globale Sumud pas një përpjekjeje në shtator 2025 që përfundoi me një bastisje izraelite ndaj anijeve në ujërat ndërkombëtare dhe arrestimin e qindra aktivistëve ndërkombëtarë.
Izraeli ka mbajtur një bllokadë në Gaza që nga viti 2007. Rreth 1.5 milion palestinezë në enklavë janë zhvendosur pas dy vitesh lufte që filloi në tetor 2023.