Gjykata indiane rrëzon kërkesën e Telegramit kundër ndalimit para provimit në kolegjet mjekësore

Ahmad Adil
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Një gjykatë në Indi ka hedhur poshtë kërkesën e paraqitur nga Telegrami kundër vendimit të qeverisë për të kufizuar platformën e mediave sociale përpara një provimi të rëndësishëm pranimi në kolegjet e mjekësisë, i cili është planifikuar të mbahet këtë fundjavë, transmeton Anadolu.
"Press Trust of India" raportoi se Gjykata e Lartë e Delhit duke rrëzuar kërkesën e Telegramit tha se urdhri i qeverisë ishte masa më pak kufizuese dhe nuk ishte “joproporcionale”.
Të martën, Agjencia Kombëtare e Testimit e Indisë tha se urdhri për kufizimin e Telegramit është lëshuar për një “periudhë të përcaktuar dhe të kufizuar që përfundon më 22 qershor”.
Provimi i së dielës për pranimin në programet universitare të mjekësisë po zhvillohet pasi një test i ngjashëm i mbajtur më 3 maj u anulua muajin e kaluar pas rrjedhjes së pyetjeve.
Përsëritja e provimit po organizohet për rreth 2.3 milionë kandidatë të regjistruar.