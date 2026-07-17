Gjykata gjermane dënon me kusht një neonaziste për mbështetje të grupit terrorist NSU

Ayhan Şimşek
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Një gjykatë gjermane ka dënuar neonazisten Susann Eminger me dy vjet burg me kusht për mbështetje të grupit terrorist të ekstremit të djathtë NSU, përgjegjës për një seri vrasjesh me motive raciste dhe sulmesh me bomba, transmeton Anadolu.
Gjykata e Lartë Rajonale në Dresden e shpalli fajtore 45-vjeçaren për mbështetje të një grupi terrorist në tre raste dhe për ndihmë në një grabitje me armë, pasi prokurorët thanë se ajo i kishte siguruar dokumente identiteti një figure kyçe të NSU-së.
Prokuroria kishte kërkuar një dënim me katër vjet burg. Vendimi pritet të zhgënjejë familjet e viktimave dhe kritikët, të cilët argumentojnë se ai nuk pasqyron peshën e ndihmës së dhënë për një nga rrjetet terroriste të ekstremit të djathtë më vdekjeprurëse në Gjermani.
Midis viteve 2000 dhe 2007, NSU vrau 10 persona, tetë emigrantë turq, një shtetas grek dhe një police. Grupi kreu gjithashtu sulme me bomba, ku u plagosën dhjetëra persona, si dhe financoi aktivitetet e tij përmes grabitjeve të bankave.
Sipas prokurorëve, Eminger i dha Beate Zschaepe kartën e saj personale të identitetit dhe kartën e sigurimit shëndetësor, duke i mundësuar terroristes të jetojë me identitet të rremë teksa fshihej. Ata thanë gjithashtu se ajo ndihmoi në marrjen me qira të një autokampingu që u përdor në një nga grabitjet e fundit të bankave nga grupi në vitin 2011.
Eminger heshti gjatë gjithë procesit gjyqësor. Ajo është e martuar me Andre Eminger, i cili u dënua në vitin 2018 për mbështetje të NSU-së.
Publiku gjerman mësoi për ekzistencën e NSU-së më 4 nëntor të vitit 2011, pasi Uwe Mundlos dhe Uwe Bohnhardt kryen vetëvrasje pas një grabitjeje të dështuar banke. Beate Zschaepe, anëtarja e vetme e mbijetuar e grupit, më vonë iu dorëzua policisë dhe po vuan dënim me burgim të përjetshëm.
Për vite me radhë, policia dhe shërbimet e inteligjencës hodhën poshtë motivin racist në vrasjet e emigrantëve dhe në vend të kësaj dyshuan se familjet e viktimave kishin lidhje me krimin e organizuar.
Zbulimet e mëvonshme treguan se Shërbimi Federal për Mbrojtjen e Kushtetutës (BfV) kishte disa informatorë me lidhje me të dyshuarit e NSU-së, megjithëse autoritetet këmbëngulën se agjencia nuk kishte dijeni paraprake për grupin terrorist apo vrasjet e tij.
Skandali nxori në pah mangësitë në aparatin gjerman të sigurisë dhe nxiti akuza për “racizëm institucional”, si dhe kritika se autoritetet kishin nënvlerësuar kërcënimin e ekstremizmit të djathtë. Kritikët thonë se dënimi me kusht për Eminger, pavarësisht ndihmës së saj të drejtpërdrejtë ndaj NSU-së, tregon se përgjegjësia për rrjetin më të gjerë mbështetës të grupit terrorist mbetet ende e paplotë.