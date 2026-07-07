Gjykata franceze shkurton ndalimin e Le Pen, duke lejuar kandidimin presidencial të vitit 2027

İlayda Çakırtekin
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Gjykata e Apelit në Paris të martën shkurtoi ndalimin e Marine Le Pen, lideres së Tubimit Kombëtar, për të mbajtur poste publike në 45 muaj, prej të cilëve 30 muaj me kusht, duke i hapur rrugën për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2027, transmeton Anadolu.
Pasi e shpalli fajtore për keqpërdorim të fondeve publike, gjykata e apelit e dënoi Le Pen me 45 muaj ndalim për të mbajtur poste publike, nga të cilët 30 muaj u pezulluan, sipas Le Monde.
Kështu, Le Pen ka të drejtë ligjore të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2027, pasi gjykata konsideron se ajo ka vuajtur tashmë 15 muaj të periudhës së ndalimit që nga 31 marsi i vitit 2025.
Megjithatë, Le Pen do të duhet të zhvillojë fushatën presidenciale ndërsa është duke vuajtur dënimin me burg nën mbikëqyrje elektronike.
Gjykata e Parisit gjithashtu e dënoi atë me tre vjet burg, përfshirë dy vjet me kusht dhe një vit që do të vuhet me byzylyk elektronik.
Ajo u gjobit gjithashtu me 100 mijë euro.
Gjykata dënoi gjithashtu partinë Tubimi Kombëtar me një gjobë prej 2 milionë eurosh si person juridik, prej të cilave 1 milion euro u pezulluan. Ajo urdhëroi konfiskimin e 1 milion eurove shtesë.
Në mars të vitit të kaluar, Le Pen u dënua me katër vjet burg, dy prej të cilave nën arrest shtëpiak me byzylyk elektronik, u gjobit me 100 mijë euro dhe u ndalua nga mbajtja e posteve publike për pesë vjet, me efekt të menjëhershëm.
Ajo u akuzua se kishte përdorur fondet e Parlamentit Evropian për të paguar katër asistentë parlamentarë që punonin për partinë e saj dhe jo për detyra parlamentare gjatë kohës kur ishte eurodeputete nga viti 2004 deri në vitin 2017.