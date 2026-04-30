Gjykata e Zelandës së Re rrëzon apelin e sulmuesit të xhamisë në Christchurch

Saadet Gökce
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Një gjykatë e Zelandës së Re sot e gjeti apelin e supremacistit të bardhë që vrau 51 besimtarë muslimanë në dy xhami në Christchurch në mars të vitit 2019 si "krejtësisht të pavlerë", transmeton Anadolu.
Brenton Tarrant, i cili po vuan dënimin me burgim të përjetshëm pa lirim me kusht për sulmet e tmerrshme, kishte kërkuar të tërhiqte pranimin e fajësisë. Ai i tha gjykatës në shkurt se ndihej i detyruar të pranonte fajësinë gjatë gjyqit të tij për shkak të asaj që ai e përshkroi si "irracionalitet" të shkaktuar nga kushtet e paraburgimit të tij.
Në mars të vitit 2020, ai u deklarua fajtor në Gjykatën e Lartë për 51 akuza për vrasje, 40 akuza për tentativë vrasjeje dhe një akuzë për terrorizëm. "Faktet lidhur me ofendimin e Tarrantit janë të padiskutueshme. Ai nuk ka identifikuar asnjë mbrojtje të argumentueshme, apo ndonjë mbrojtje të njohur nga ligji", tha Gjykata e Apelit të enjten.
Vendimi u prit me "lehtësim të madh" nga avokatët që përfaqësonin familjet e viktimave.
Më 15 mars 2019, Tarrant vrau 51 persona dhe plagosi 40 të tjerë në xhaminë "Al Noor" dhe Qendrën Islamike Linwood në qytetin Christchurch. Ai u dënua me burgim të përjetshëm në vitin 2020 pa mundësinë e lirimit me kusht, dënimi i parë i këtij lloji i dhënë në Zelandën e Re.