Gjykata e Lartë e Zvicrës rrëzon ankesën e një oligarku rus të industrisë së metaleve ndaj sanksioneve

İlayda Çakırtekin
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Gjykata Supreme Federale e Zvicrës ka vendosur të lërë në fuqi ngrirjen e aseteve të një oligarku rus të industrisë së metaleve, duke rrëzuar ankesën e tij për t’u hequr nga lista e sanksioneve të vendit, transmeton Anadolu.
Sipas Swissinfo, ankesa e oligarkut për t’u larguar nga lista e sanksioneve në lidhje me luftën në Ukrainë u refuzua nga gjyqtarët në Lozanë.
Ai u shtua në listën e sanksioneve në mesin e marsit të vitit 2022 në kuadër të Urdhëresës për Ukrainën. Avokati i tij kërkoi heqjen e klientit të tij nga lista, por kjo kërkesë u refuzua nga Gjykata Administrative Federale në vitin 2025.
Gjykata konstatoi se individi me shumë gjasë është një biznesmen me ndikim në sektorin rus të metaleve, i cili gjeneron të ardhura të konsiderueshme për shtetin.
Gjykata Supreme Federale e la në fuqi këtë vendim, duke theksuar se qeveria ka autoritetin të vendosë masa detyruese për zbatimin e sanksioneve që synojnë respektimin e së drejtës ndërkombëtare, përfshirë të drejtat e njeriut.