Gjykata e Koresë së Jugut i rrit dënimin ish-zonjës së parë për korrupsion në 4 vjet

Amir Latif Arain
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Një gjykatë apeli në Korenë e Jugut sot rriti dënimin për ish-zonjën e parë të vendit nga 20 muaj në 4 vjet burg për akuza për korrupsion, transmeton Anadolu.
Gjykata e Lartë e Seulit dha dënimin pasi e gjeti Kim Keon Hee, gruan e presidentit të rrëzuar Yoon Suk Yeol, fajtore për përfshirje në një skemë manipulimi të çmimeve të aksioneve dhe pranim të dhuratave luksoze nga Kisha e Unifikimit, sipas agjencisë së lajmeve.
Ekipi i këshilltarit special, Min Joong-ki kishte kërkuar një dënim me 15 vjet burg për të.
Yoon u shkarkua nga detyra vitin e kaluar pasi u shpall fajtor për vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme në dhjetor 2024.
Janë ngritur shumë raste kundër tij dhe ai aktualisht po vuan dënimin me burgim të përjetshëm në lidhje me vendimin për gjendjen e jashtëzakonshme.