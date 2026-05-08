Gjurmuesi detar: Tre tankerë iranianë të zbrazët kaluan vijën e bllokadës amerikane

Mücahithan Avcıoğlu
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Tre tankerë ngarkese bosh të Kompanisë Kombëtare të Tankerëve të Iranit kanë kaluar përmes vijës së bllokadës së Marinës Amerikane gjatë dy ditëve të fundit, pasi ishin kthyer drejt Iranit përmes Zonës Ekonomike Ekskluzive të Pakistanit, tha sot firma e inteligjencës detare "TankerTrackers", transmeton Anadolu.
Sipas firmës, këto tri anije kanë një kapacitet të kombinuar transporti të naftës bruto prej pesë milionë fuçish.
"TankerTrackers" tha se dy nga cisternat janë konfirmuar përmes imazheve satelitore, ndërsa e treta, anija Hasna, është shfaqur në sistemin automatik të identifikimit (AIS) vonë të enjten pranë bregut të Shinasit në Oman, rreth 254 milje detare ose 470 kilometra në perëndim të vijës së bllokadës.
Firma tha se konfirmimi vizual i Hasnas ende është në pritje, ndërsa identitetet e dy anijeve të tjera të vërejtura në imazhet satelitore janë ndarë me klientët e saj.
Zhvillimi vjen pasi Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM) njoftoi të mërkurën se forcat amerikane dëmtuan timonin e tankerit iranian "M/T Hasna" në Gjirin e Omanit, pasi ekuipazhi i saj nuk iu bind paralajmërimeve të përsëritura. Sipas CENTCOM-it, cisterna ishte bosh dhe po lundronte në ujëra ndërkombëtare drejt një porti iranian kur u ndalua.
"Hasna nuk po lundron më drejt Iranit", tha CENTCOM-i, duke shtuar se bllokada amerikane ndaj anijeve që tentojnë të hyjnë ose dalin nga portet iraniane mbetet në fuqi.
Bazat e të dhënave për gjurmimin e anijeve e listojnë Hasnan si një tanker nafte me flamur iranian, i ndërtuar në vitin 2003, me gjatësi mbi 333 metra. "VesselFinder" gjithashtu e liston anijen nën sanksionet amerikane.
Lëvizjet e raportuara të tankerëve tregojnë për përpjekjet e vazhdueshme të anijeve të lidhura me Iranin për të shmangur bllokadën detare amerikane, e cila ka ndikuar në transportin e naftës drejt dhe nga portet iraniane dhe ka rritur kontrollin mbi trafikun detar në Gjirin e Omanit, Zonën Ekonomike të Pakistanit dhe afrimet drejt Ngushticës së Hormuzit.