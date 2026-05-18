Gjermania zotohet për forcim të marrëdhënieve BE-Turqi, përmend interesat e përbashkëta të sigurisë

Ayhan Şimşek
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Gjermanisë, Johann Wadephul, pas takimit me homologun e tij turk, Hakan Fidan, ka bërë thirrje për marrëdhënie më të ngushta mes Bashkimit Evropian (BE) dhe Turqisë, duke deklaruar se zgjerimi i bashkëpunimit strategjik do t’u shërbejë të dyja palëve, raporton Anadolu.
Wadephul foli për gazetarët në Berlin së bashku me Fidanin, pas takimit të tyre në kuadër të Mekanizmit të Dialogut Strategjik. Ata diskutuan çështje si marrëdhëniet BE-Turqi, lidhjet ekonomike dhe bashkëpunimin në siguri dhe mbrojtje.
“Nga perspektiva e qeverisë gjermane, është shumë e dëshirueshme që ne të vazhdojmë të zgjerojmë marrëdhëniet strategjike mes Turqisë dhe BE-së, veçanërisht në ato fusha ku ndjekim interesa të përbashkëta”, tha Wadephul.
Ai theksoi sigurinë dhe mbrojtjen si një nga këto fusha.
“Ne mbështesim që Turqia, si një aleate e rëndësishme e NATO-s dhe një partnere kyçe tregtare e BE-së, të merret plotësisht në konsideratë teksa BE-ja zhvillon politikën e saj të mbrojtjes dhe instrumentet e saj industriale”, tha Wadephul, duke iu referuar programeve dhe iniciativave për forcimin e kapaciteteve ushtarake evropiane.
Wadephul ritheksoi mbështetjen e qeverisë së tij për modernizimin e Unionit Doganor BE-Turqi dhe tha se Berlini do të kontribuojë pozitivisht edhe në përparimin e procesit të anëtarësimit të Turqisë në BE.
“Nëse Turqia aspiron të anëtarësohet në BE, ajo do të gjejë një partner miqësor dhe të besueshëm në Gjermani”, tha ai, duke shtuar se për të gjitha vendet kandidate, anëtarësimi i plotë varet nga përparimi në përmbushjen e kritereve politike dhe ekonomike të bllokut.