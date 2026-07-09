Gjermania u bën thirrje SHBA-së dhe Iranit të ulin tensionet dhe t'i rikthehen diplomacisë

Ayhan Şimşek
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, u ka bërë thirrje SHBA-së dhe Iranit të ndalojnë sulmet ushtarake dhe të rikthehen në diplomaci, duke paralajmëruar se konflikti i zgjatur po dëmton njerëzit kudo dhe po dëmton ekonominë globale, transmeton Anadolu.
"Nuk e di vërtet se çfarë tjetër mund të bombardojë SHBA-ja në Iran në këtë pikë. Shumica e objektivave janë shkatërruar tashmë", tha Wadephul për transmetuesin publik ARD të mërkurën në mbrëmje.
"Dhe nuk e shoh se çfarë kuptimi ka që Irani të vazhdojë bllokadën në këtë pikë. Të qëllosh këto anije ishte sigurisht një gabim i madh", shtoi ai, duke iu referuar armiqësive të fundit në Gjirin e Hormuzit, të cilat SHBA-ja i përmendi në sulmet e saj të ripërtërira.
Wadephul u bëri thirrje të dyja palëve "të vijnë në vete" dhe të rifillojnë diplomacinë. Ai sugjeroi që negociatat e drejtpërdrejta midis Washingtonit dhe Teheranit - në vend të bisedimeve aktuale indirekte përmes ndërmjetësve - do të ofronin rrugën më të mirë përpara.
"Ekonomia globale dhe njerëzit po vuajnë mjaftueshëm", tha ai duke theksuar: "Dhe besoj se ekziston një pritje e përgjithshme që të dyja palët të vijnë në vete, të flasin dhe të negociojnë".
"Ose, për ta thënë më saktë, ata duhet të fillojnë negociatat", njoftoi Wadephul i cili më tej shtoi: "Tani, qëllimi duhet të jetë të flasin drejtpërdrejt me njëri-tjetrin. Kjo duhet të jetë përparësi tani".