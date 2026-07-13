Gjermania thërret ambasadorin rus për "sulmet kibernetike" ndaj vendeve të BE-së

Ayhan Şimşek
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Gjermania të hënën thirri ambasadorin e Rusisë për të protestuar ndaj një serie sulmesh kibernetike kundër institucioneve gjermane dhe vendeve të tjera evropiane që Berlini ia atribuon shërbimeve ruse të inteligjencës, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Kathrin Deschauer, tha se autoritetet gjermane kanë arritur në përfundimin se Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë (FSB) qëndron pas grupit kibernetik të njohur si Turla, i cili kreu sulme ndaj shteteve anëtare të BE-së dhe Ukrainës.
"Ne thirrëm ambasadorin rus në Ministrinë e Jashtme këtë mëngjes për këto aktivitete kibernetike dashakeqe," u tha Deschauer gazetarëve në Berlin.
Ajo tha se hetimet nga agjencitë gjermane të inteligjencës dhe homologët evropianë identifikuan "Qendrën e 16-të" të FSB-së si përgjegjëse.
"Bazuar në analiza gjithëpërfshirëse nga agjencitë gjermane të inteligjencës, ne ishim në gjendje të provonim se ky aktor - konkretisht njësia që sapo përmenda - kishte kompromentuar edhe institucionet gjermane," tha ajo.
"Dhe ky rast është përfaqësues i një modeli më të gjerë. Për shumë vite, ne kemi vërejtur aktivitete kibernetike dashakeqe me origjinë nga Rusia dhe që shënjestrojnë Gjermaninë, shtetet anëtare të BE-së dhe partnerët ndërkombëtarë".
Deschauer tha se BE-ja, në përgjigje të aktiviteteve kibernetike dashakeqe të FSB-së, ka vendosur të vendosë sanksione të reja ndaj disa individëve dhe subjekteve ruse. Sipas një deklarate nga BE-ja, sanksionet synojnë disa oficerë të inteligjencës, kriminelë kibernetikë, aktivistë të vetëshpallur të hakerave dhe kompani private.