Gjermania: Tërheqja e trupave amerikane është e “parashikueshme” mes tensioneve me Iranin

Sorvar Alam
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë, Boris Pistorius, ka deklaruar se tërheqja e planifikuar e trupave amerikane nga Evropa është e “parashikueshme”, teksa tensionet transatlantike po rriten për shkak të luftës së SHBA-së me Iranin, transmeton Anadolu.
Pistorius tha se pritej që SHBA-ja të reduktojnë praninë e tyre ushtarake, përfshirë edhe në Gjermani, pasi ushtria amerikane njoftoi plane për të tërhequr rreth 5 mijë trupa nga vendi.
Ky hap vjen mes marrëdhënieve të tensionuara mes SHBA-së dhe aleatëve kryesorë evropianë për konfliktin në vazhdim me Iranin.
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka deklaruar se Irani po e “poshtëron” SHBA-në në negociatat që synojnë përfundimin e konfliktit.
Pistorius theksoi se Evropa duhet të marrë përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen e saj, duke theksuar se Gjermania është “në rrugën e duhur” përmes përpjekjeve për të zgjeruar forcat e saj të armatosura dhe për të përshpejtuar prokurimet.
Ai shtoi se Berlini do të vazhdojë koordinimin e ngushtë me aleatët, veçanërisht me Britaninë, Francën, Poloninë dhe Italinë.