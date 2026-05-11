Gjermania synon të zgjerojë zhvillimin e përbashkët të armëve me teknologji të lartë me Ukrainën

Oliver Towfigh Nia
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Gjermania synon të zgjerojë bashkëpunimin e saj me Ukrainën në zhvillimin e armëve me teknologji të lartë, transmeton Anadolu.
"Berlini është i përkushtuar për të zhvilluar sisteme të reja armësh në bashkëpunim me Ukrainën", tha ministri i Mbrojtjes, Boris Pistorius për agjencinë gjermane të lajmeve (DPA) në Kiev, ku mbërriti sot në mëngjes.
"Forcimi i këtij bashkëpunimi si pjesë e një partneriteti strategjik është qëllimi kryesor i udhëtimit", shtoi ai.
Vizita e sotme nuk u njoftua publikisht. "Fokusi është në zhvillimin e përbashkët të sistemeve pa pilot të teknologjisë së fundit në të gjitha rrezet e veprimit, veçanërisht në fushën e sulmit të thellë", tha ai.
"Sulmi i thellë i referohet aftësisë për të shkatërruar objektiva kyçe thellë brenda territorit të një vendi armik. Partnerët evropianë të NATO-s kanë boshllëqe në fushën e armëve me rreze të gjatë veprimi që kryejnë sulme të tilla", thonë analistët.
Pistorius tha se beson se është e nevojshme që shtetet anëtare të NATO-s të veprojnë shpejt. Ai shtoi se qeveria gjermane po ndjek plane për sipërmarrje të mëtejshme të përbashkëta me Ukrainën.
“Duke vepruar kështu, ne përfitojmë nga përvoja e ukrainasve në fushën e betejës. Ne gjithashtu planifikojmë të përdorim platformën 'Brave One' për të mbështetur zhvilluesit që mund të demonstrojnë inovacione premtuese", tha ministri.
Gjatë konsultimeve ndërqeveritare në mesin e prillit, qeveria gjermane ra dakord për partneritet strategjik me Ukrainën dhe premtoi ndihmë të mëtejshme ushtarake. Në të ardhmen, ky bashkëpunim synon të shtrihet shumë përtej ndihmës ushtarake dhe financiare të Gjermanisë, në mënyrë që të dyja palët të mund të përfitojnë prej tij në planin afatgjatë.
Gjermania do të financojë një kontratë midis Ukrainës dhe kontraktorit të mbrojtjes amerikane "Raytheon" për dorëzimin e disa qindra raketave "Patriot". Për më tepër, u arrit marrëveshje me kompaninë gjermane të armëve "Diehl" për dorëzimin e lëshuesve shtesë për sistemet e mbrojtjes ajrore IRIS-T.
Gjithashtu u ra dakord edhe për prodhimin e dronëve me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi. Janë hartuar plane për të krijuar sipërmarrje të përbashkët me qëllim dorëzimin e mijëra dronëve.