Gjermania synon të parandalojë mbylljen e fabrikave të Volkswagenit

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29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Qeveria gjermane synon të parandalojë prodhuesin e automjeteve Volkswagen nga mbyllja e fabrikave në vend, tha të hënën një zëdhënës i qeverisë, duke theksuar se çdo vendim përfundimtar i takon kompanisë mbi baza tregtare, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi tha se qëllimi i qeverisë është të shmangë mbylljen e objekteve prodhuese në Gjermani duke krijuar kushtet e duhura, përfshirë masa për forcimin e konkurrueshmërisë.
“Duhet të krijohen stimuj për të siguruar që këto objekte të mbeten fitimprurëse. Megjithatë, në parim, vendime të tilla janë gjithmonë përgjegjësi e kompanive dhe duhet të merren mbi baza tregtare”, tha ai.
Sipas raportimeve, Volkswagen po shqyrton mbylljen e katër fabrikave në Gjermani dhe zgjerimin e shkurtimeve të planifikuara të vendeve të punës deri në 100 mijë punonjës, ndërsa përballet me presion nga konkurrentët kinezë, tarifat amerikane dhe dobësimin e kërkesës në mbarë Evropën.
Ristrukturimi i raportuar, i cili mund të bëhet një nga më të mëdhenjtë në historinë e kompanisë, paraqet rreziqe të reja për ekonominë e ngadalësuar gjermane dhe për qeverinë federale, e cila po përpiqet të ringjallë rritjen ekonomike dhe të ndalë rënien e mbështetjes publike.
Planet, të cilat Volkswagen nuk i ka konfirmuar zyrtarisht, pritet të përballen me kundërshtim të fortë nga sindikatat dhe nga qeveria e Saksonisë së Poshtme, aksioneri i dytë më i madh i prodhuesit të automjeteve.
Qeveria federale gjermane nuk zotëron aksione në Volkswagen.
Një çështje kyç në ristrukturim lidhet me fabrikën e Volkswagen në Osnabrück, ku sipas raportimeve, kompania planifikon të përfundojë prodhimin në vitin 2027 dhe t’ia transferojë objektin kompanisë izraelite të mbrojtjes Rafael për prodhimin e komponentëve për sistemin raketor mbrojtës Iron Dome.
Propozimi thuhet se është bllokuar nga Autoriteti i Investimeve i Katarit (QIA), aksioneri i tretë më i madh i Volkswagen me 17 për qind të të drejtave të votës, për shkak të tensioneve mes Dohas dhe Izraelit.
Qeveria federale dhe qeveria e Saksonisë së Poshtme, e cila zotëron 20 për qind të aksioneve të Volkswagen, mbështesin transformimin e propozuar, por projekti po përballet gjithashtu me protesta nga banorët lokalë.
Propozimet e raportuara të ristrukturimit pritet të diskutohen në mbledhjen e bordit mbikëqyrës më 9 korrik, ku do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e punëtorëve.
Menaxhmenti i Volkswagen gjithashtu ka informuar përfaqësuesit e punonjësve se shkurtimet e vendeve të punës të dakorduara më parë nuk do të jenë të mjaftueshme për të përmbushur objektivat financiare të kompanisë, sipas mediave gjermane.
Raportimet se kompania po përgatitet të shkurtojë rreth 100 mijë vende pune nga fuqia e saj globale prej 657 mijë punonjësish gjatë viteve të ardhshme kanë nxitur kritika të ashpra nga përfaqësuesit e punëtorëve dhe sindikata IG Metall.
Në një deklaratë të përbashkët, IG Metall dhe këshilli i punëtorëve të Volkswagen i kanë përshkruar planet e raportuara si “kërcënime të papërgjegjshme”.
“Ne do të përdorim çdo mjet që kemi në dispozicion për të ndalur këto sulme ndaj të drejtave të punonjësve, Ligjit të Volkswagen, parimeve të bashkëvendimmarrjes dhe objekteve tona prodhuese”, thanë ata.
Përfaqësuesit e punëtorëve i kanë kërkuar menaxhmentit të përqendrohet te produktet konkurruese, teknologjitë e reja dhe siguria e vendeve të punës, në vend të asaj që e përshkruan si “aktivizëm i verbër”.