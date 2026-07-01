Gjermania shënon nivelin më të ulët të lindshmërisë në gati 3 dekada

Ayhan Şimşek
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Gjermania ka regjistruar normën më të ulët të fertilitetit në gati tri dekada vitin e kaluar, treguan sot të dhënat zyrtare, duke thelluar shqetësimet për plakjen e popullsisë dhe ndikimin e saj ekonomik, transmeton Anadolu.
Zyra Federale e Statistikave raportoi se mesatarja e numrit të fëmijëve për grua ka rënë në 1,32 në vitin 2025, nga 1,35 një vit më parë. Ky është niveli më i ulët që nga viti 1997.
Rënia ishte e gjerë në të gjithë vendin, me ulje të lindjeve në të gjitha landet përveç Hamburgut, ku norma u rrit lehtë në 1,24 fëmijë për grua. Landet lindore vazhduan të regjistrojnë shifra më të ulëta se Gjermania perëndimore, me rënien më të madhe në Mecklenburg-Vorpommern, ku norma ra me 6,3 për qind në 1,21.
Rënia ka prekur si gratë gjermane, ashtu edhe ato të huaja. Tek shtetaset gjermane, mesatarja e fëmijëve për grua ka rënë në 1,20. Gratë me shtetësi të huaj kishin një normë më të lartë prej 1,78 fëmijësh për grua, megjithëse edhe kjo ishte më e ulët se norma 1,84 një vit më parë.