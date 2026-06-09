Gjermania shënoi rritje rekord të krimeve me motive politike në vitin 2025

Ayhan Şimşek
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Gjermania shënoi një rekord prej 85.837 krimesh të motivuara politikisht në vitin 2025, me vepra të së djathtës ekstreme, përfshirë krimet e urrejtjes dhe sulmet e dhunshme që përbëjnë afërsisht gjysmën e totalit, tha sot Ministria e Brendshme, transmeton Anadolu.
Neo-nazistët dhe ekstremistët e krahut të djathtë kryen 42.544 krime të tilla, sipas shifrave të ministrisë. Kjo përfshin 8.396 krime ksenofobike të urrejtjes dhe 4.138 sulme verbale ose fizike që synonin komunitetet fetare, përfshirë incidente islamofobike dhe antisemitike.
Sulmet e dhunshme nga ekstremistët e krahut të djathtë arritën nivelin e tyre më të lartë që nga viti 2017. Ata kryen 1.598 sulme të dhunshme ndaj emigrantëve, refugjatëve dhe kundërshtarëve politikë, një rritje prej më shumë se 7 për qind nga viti i kaluar, duke plagosur të paktën 1.146 persona.
Ministri i Brendshëm, Alexander Dobrindt i përshkroi shifrat e përgjithshme si një rekord të lartë dhe tha se ekstremizmi i krahut të djathtë mbetet kërcënimi dominues.
"Deri më tani, numri më i madh i veprave u kryen nga ekstremistët e krahut të djathtë dhe ata të djathtës ekstreme, duke demonstruar edhe një herë se rreziku më i madh buron aktualisht nga ekstremizmi i krahut të djathtë", tha Dobrindt në një konferencë për mediat në Berlin.
Ai shprehu shqetësim rreth rritjes së radikalizimit të krahut të majtë. Ekstremistët e krahut të majtë kryen 13.490 krime vitin e kaluar, një rritje prej më shumë se 35 për qind nga viti i kaluar, tha ministria. Shifrat regjistruan 6.886 krime nga ndjekësit e grupeve të huaja ekstremiste dhe 1.983 nga ato të motivuara nga ideologjitë fetare ekstremiste.