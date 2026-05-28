Gjermania porosit mbi 2.000 automjete ushtarake transportuese nga "Rheinmetall"

Ayhan Şimşek
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Forcat e Armatosura të Gjermanisë kanë bërë një porosi të madhe për më shumë se 2.000 automjete ushtarake transportuese nga "Rheinmetall", pjesë e përpjekjes së Berlinit për të forcuar Bundeswehr-in mes shqetësimeve të shtuara për sigurinë në të gjithë Evropën, transmeton Anadolu.
"Rheinmetall" njoftoi sot marrëveshjen, duke e vlerësuar atë në rreth 1 miliard euro (1.2 miliardë dollarë). Ajo mbulon kamionë logjistikë të pambrojtur në konfigurime të shumëfishta, përfshirë variante 4x4 (3.5 tonë), 6x6 (5 tonë) dhe 8x8 (15 tonë). Dërgesat janë planifikuar të fillojnë në gjysmën e parë të vitit 2026 përmes "Rheinmetall MAN Military Vehicles", një sipërmarrje e përbashkët me prodhuesin e kamionëve MAN.
Blerja është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë nga qeveria e kancelarit Friedrich Merz për të zgjeruar dhe modernizuar ushtrinë e Gjermanisë. Merz ka bërë thirrje të përsëritura që Gjermania të vendosë "ushtrinë më të fortë konvencionale në BE" dhe të rrisë shpenzimet e mbrojtjes, duke përmendur pasigurinë mbi angazhimet e sigurisë së SHBA-së nën presidentin Donald Trump.
Gjenerali më i lartë i Gjermanisë, Carsten Breuer paralajmëroi më parë këtë muaj se Rusia po rindërton në mënyrë aktive forcat e saj dhe mund të përbëjë kërcënim të rëndësishëm për Perëndimin deri në vitin 2029, duke nënvizuar urgjencën e përmirësimit të gatishmërisë dhe parandalimit.
Burime të Ministrisë së Mbrojtjes thanë se automjetet e reja do të forcojnë aftësinë e Bundeswehr-it për t'u vendosur me shpejtësi dhe për të mbështetur operacionet, duke ndihmuar në adresimin e dobësive të vjetra në logjistikën ushtarake.