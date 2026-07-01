Gjermania po shqyrton kthimin e anijeve të marinës, teksa misioni në Ngushticën e Hormuzit duket i pamundur

Ayhan Şimşek
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, ka deklaruar se po shqyrton mundësinë e kthimit në atdhe të dy anijeve të marinës gjermane të dislokuara në Detin e Kuq, të cilat ishin vendosur në kuadër të përgatitjeve për një mision të mundshëm të pastrimit të minave në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Pistorius u tha gazetarëve në Berlin se Irani ka refuzuar me vendosmëri një propozim francez për bashkëpunim në pastrimin e minave në këtë rrugë strategjike ujore dhe se ai nuk sheh asnjë mundësi reale për zhvillimin e një operacioni të tillë në të ardhmen e afërt.
“Në mënyrë logjike, kjo do të thotë se ne nuk do t’i mbajmë dy anijet tona të stacionuara në Xhibuti deri në vjeshtë, thjesht duke shpresuar se diçka mund të ndodhë eventualisht. Ne do të marrim një vendim në kohën e duhur gjatë kësaj vere”, tha ai para gazetarëve.
“Në fund të fundit, është më mirë që ushtarët tanë ta kalojnë verën e tyre në Berlin me 40 gradë Celsius sesa në Xhibuti me pothuajse 50 gradë”, shtoi ai.
Muajin e kaluar, Gjermania dërgoi anijen pastruese të minave Fulda dhe anijen furnizuese Mosel nga Mesdheu lindor drejt Detit të Kuq, në kuadër të përgatitjeve për një operacion të mundshëm të pastrimit të minave në Ngushticën e Hormuzit.
Anijet kaluan Kanalin e Suezit në mesin e muajit qershor dhe aktualisht ndodhen të ankoruara në Xhibuti, ku po furnizohen me materiale dhe pajisje.