Gjermania ngre akuza ndaj një të dyshuari ukrainas për shpërthimet në Rrjedhën Veriore, i cilëson si krim lufte

Ayhan Şimşek
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Prokurorët gjermanë kanë ngritur akuza ndaj një shtetasi ukrainas, duke e akuzuar atë për drejtimin e sabotimit të vitit 2022 ndaj tubacioneve të gazit të Rrjedhës Veriore në Detin Baltik dhe duke e cilësuar ngjarjen si krim lufte, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik ARD raportoi se Serhii K., ish-ushtar ukrainas që ndodhet në paraburgim në Hamburg, përballet me akuza që përfshijnë shpërthimin e eksplozivëve dhe shënjestrimin e infrastrukturës civile kritike, një veprim që sipas së drejtës ndërkombëtare klasifikohet si krim lufte.
I dyshuari u arrestua verën e kaluar gjatë pushimeve në Itali dhe më pas u ekstradua në Gjermani. Procesi gjyqësor ndaj tij pritet të nisë këtë vjeshtë në Gjykatën e Lartë Rajonale Hanseatike në Hamburg.
Hetuesit gjermanë pretendojnë se Serhii K. ka komanduar operacionin e sabotimit në pranverën e vitit 2022 nga jahti me vela “Andromeda”, i cili sipas tyre ka shërbyer si bazë lundruese për misionin. Gjurmë eksplozivësh ushtarakë janë gjetur në bord të anijes, sipas prokurorëve.
Hetuesit e identifikuan Serhii K. dhe të dyshuar të tjerë pjesërisht përmes të dhënave të kontrollit kufitar në Poloni. Ndërsa ndodhej në paraburgim në Itali në pritje të ekstradimit, Serhii K. dyshohet se është vetëinkriminuar gjatë telefonatave me të afërm dhe të njohur, ku ka diskutuar për sulmet. Burime të sigurisë thanë se prova të gjetura në telefonin e tij gjithashtu e lidhin atë me operacionin.
Shpërthimet në shtator të vitit 2022 dëmtuan rëndë tubacionet e dyfishta të Rrjedhës Veriore, të cilat kalonin nën Detin Baltik dhe ishin ndërtuar për të transportuar gaz natyror rus drejt Gjermanisë.
Qeveria ukrainase ka mohuar vazhdimisht çdo përfshirje në sabotim. Disa raporte mediatike kanë sugjeruar se operacioni mund të jetë autorizuar nga komandanti i atëhershëm i ushtrisë, Valery Zaluzhny, pa dijeninë e presidentit Volodymyr Zelenskyy.