Gjermania mund të shkurtojë fondet e OKB-së pas dështimit për të fituar vendin në Këshillin e Sigurimit

Ayhan Şimşek
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, sinjalizoi të enjten se Gjermania mund të shkurtojë kontributet e saj financiare në Kombet e Bashkuara pasi nuk arriti të sigurojë një vend jo të përhershëm në Këshillin e Sigurimit, transmeton Anadolu.
“Parlamenti gjerman natyrisht do të shikojë më nga afër angazhimet specifike brenda buxhetit”, tha Wadephul për gazetën Rheinische Post duke shtuar se “Është e papranueshme që ne të jemi një nga kontribuesit më të mëdhenj, ndërkohë që neglizhohemi në vendime të caktuara, duke përfshirë ato në lidhje me personelin”.
Wadephul vuri në dukje se diplomatët dhe ekspertët gjermanë nuk mbajnë pothuajse asnjë nga pozicionet drejtuese të organizatës.
"Ne duam të dëgjohemi. Gjermania ka interesa. Dhe Gjermania dëshiron të respektohet gjithashtu. Kjo nuk është një kërkesë për dominim. Por Kombet e Bashkuara duhet të kuptojnë se ne synojmë të pohojmë pozicionin tonë disi më qartë në të ardhmen", tha kryediplomati gjerman.
Gjermania pësoi një pengesë të rrallë diplomatike në fillim të këtij muaji kur u mund në raundin e parë të votimit për një vend jo të përhershëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-së.
Ajo u tejkalua nga Portugalia dhe Austria në një garë që i atribuohet gjerësisht reagimit ndërkombëtar për mbështetjen e fortë të Berlinit për Izraelin, pavarësisht shkeljeve masive të ligjit ndërkombëtar nga qeveria Netanyahu në Gaza, Bregun Perëndimor dhe Liban.