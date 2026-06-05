Gjermania lëshon paralajmërim, këshillon të shmangen udhëtimet në Bahrein dhe Kuvajt

İlayda Çakırtekin
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Ministria e Jashtme e Gjermanisë lëshoi sot këshilla që dekurajojnë udhëtimet drejt Bahreinit dhe Kuvajtit mes tensioneve të vazhdueshme në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme tha se situata rajonale e sigurisë mbetet "shumë e paqëndrueshme" dhe këshilloi "fuqimisht" kundër udhëtimeve drejt Bahreinit. "Një përshkallëzim i mëtejshëm i situatës së sigurisë në rajon, përfshirë kufizime të konsiderueshme në trafikun ajror, nuk mund të përjashtohet", vuri në dukje këshilla e udhëtimit.
Udhëtimet drejt Kuvajtit janë dekurajuar për shkak të sulmeve ajrore nga Irani.
"Që nga shpallja e armëpushimit midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit më 8 prill 2026, ka pasur sulme të përsëritura të izoluara ndaj objektivave ushtarake dhe civile në rajon, të cilat nuk mund të përjashtohen në të ardhmen", tha Ministria e Jashtme në të dy këshillat.
Ajo vuri në dukje se një ringjallje e konfliktit të armatosur në rajon, së bashku me një përkeqësim të situatës së sigurisë në Bahrein dhe Kuvajt dhe kufizimet në trafikun ajror, nuk mund të përjashtohen.
Paralajmërimi vjen pas një njoftimi të mërkurën nga Garda Revolucionare e Iranit se kishte shënjestruar një bazë amerikane në Kuvajt dhe selinë e Flotës së Pestë të SHBA-së në Bahrein, siç thuhet në hakmarrje për një sulm amerikan ndaj një kulle iraniane të komunikimit.
Po atë ditë, një person u vra dhe më shumë se 60 të tjerë u plagosën në një sulm ndaj aeroportit ndërkombëtar të Kuvajtit, thanë zyrtarët vendas. Sulmet e shtynë Kuvajtin të shpallte dy diplomatë iranianë "persona non grata".