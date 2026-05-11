Gjermania kundërshton propozimin e Rusisë për të emëruar ish-kancelarin Schroeder si ndërmjetës për Ukrainën

Ayhan Şimşek
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Ministri i BE-së në Gjermani kundërshtoi të hënën propozimin e Rusisë për të emëruar ish-kancelarin gjerman Gerhard Schroeder si ndërmjetës për bisedimet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Ministri Gunther Krichbaum u tha gazetarëve në Bruksel se Schroeder ka qenë prej kohësh një mik i ngushtë i Presidentit rus, Vladimir Putin dhe nuk ka gjasa të shihet si një ndërmjetës i paanshëm.
"Një ndërmjetës duhet të pranohet nga të dyja palët, dhe kjo duket se mungon", tha Krichbaum përpara një takimi të ministrave të jashtëm të BE-së në Bruksel. "Ish-kancelari Schroeder nuk ka bërë gjëra në të kaluarën që do ta poziciononin atë sot si një ndërmjetës neutral, si një ndërmjetës të ndershëm", shtoi ai.
Krichbaum argumentoi se ndërsa miqësitë e ngushta mund të shihen si legjitime, ato absolutisht do ta bënin më të vështirë perceptimin e tij si një ndërmjetës i paanshëm.
"Kjo sigurisht vlen edhe për ne, nga ana e qeverisë gjermane, por gjëja e rëndësishme para së gjithash është që një ndërmjetës duhet të jetë i pranueshëm nga të dyja palët", shtoi ai.
Të shtunën, Putin tha se Schroeder do të ishte ndërmjetësi i tij i preferuar për bisedimet që synojnë t'i japin fund luftës.
Schroeder shërbeu si kancelar i Gjermanisë nga viti 1998 deri në vitin 2005. Ai është përballur me kritika të vazhdueshme brenda vendit për shkak të miqësisë së tij të ngushtë me Putinin.