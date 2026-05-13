Gjermania kërkon hetim për pretendimet mbi torturën dhe keqtrajtimin e të burgosurve palestinezë nga Izraeli

Oliver Towfigh Nia
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
BERLIN (AA) - Gjermania ka kërkuar një hetim pas një raporti nga "New York Times" mbi pretendimet për torturë dhe keqtrajtim të të burgosurve palestinezë nga Izraeli, transmeton Anadolu.
“Sigurisht që kemi marrë dijeni për këto raportime. Si parim, qeveria federale dënon dhunën seksuale në çdo kontekst. Nuk kemi informacione tona lidhur me rastet e përmendura, prandaj është absolutisht thelbësore që këto pretendime të hetohen dhe autorët të mbahen përgjegjës”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Martin Giese, gjatë një konference për media në Berlin.
I pyetur nëse qeveria gjermane do të mbështeste qasjen e organeve të pavarura në burgjet izraelite për të hetuar çështjen, Giese u përgjigj: “Kjo është një politikë që qeveria federale e ndjek prej kohësh. Ne jemi të angazhuar për të siguruar që Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq të ketë qasje te të burgosurit palestinezë”.
Të dielën, një kolumnist në "New York Times" pretendoi se të burgosurit palestinezë janë përballur me dhunë seksuale të përhapur nga gardianë burgjesh, ushtarë, kolonë dhe hetues izraelitë, duke cituar intervista me ish-të burgosur dhe gjetje nga organizata për të drejtat e njeriut.
Në artikullin me titull “Heshtja që përballet me përdhunimin e palestinezëve”, kolumnisti Nicholas Kristof tha se kishte intervistuar 14 burra dhe gra palestineze që përshkruan sulme seksuale dhe abuzime të tjera gjatë ndalimit ose sulmeve nga forcat dhe kolonët izraelitë.
Kristof shkroi se “nuk ka prova që liderët izraelitë urdhërojnë përdhunime”, por argumentoi se autoritetet izraelite kanë ndërtuar “një aparat sigurie ku dhuna seksuale është bërë”, duke cituar një raport të OKB-së, “një procedurë standarde operative” e Izraelit.
Artikulli përfshinte dëshmi nga ish-të burgosur që pretendonin përdhunime, rrahje, kërcënime me dhunë seksuale dhe poshtërim gjatë burgimit.
Kristof citoi raporte nga organizata si Monitori i të Drejtave të Njeriut Euro-Med, Shpëtoni Fëmijët, B’Tselem dhe Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve, të cilat dokumentojnë pretendime për abuzim seksual dhe keqtrajtim të të burgosurve palestinezë.
Ai gjithashtu iu referua një raporti 49-faqësh të OKB-së të publikuar vitin e kaluar, i cili akuzonte Izraelin për nënshtrim “sistematik” të palestinezëve ndaj “torturës së seksualizuar”.