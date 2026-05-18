Gjermania i bën sërish thirrje Iranit të “rivendosë kalimin e lirë dhe pa tarifa në Ngushticën e Hormuzit”

Oliver Towfigh Nia
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Gjermania sërish i ka bërë thirrje thirrje Iranit që të hapë pa kufizime Ngushticën e Hormuzit, e cila sipas saj është mbyllur në mënyrë efektive si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj vendit, transmeton Anadolu.
“Teherani nuk duhet ta mbajë më rajonin dhe të gjithë botën peng. Programi i tij ushtarak bërthamor duhet të përfundojë në mënyrë të verifikueshme. Nuk duhet të ketë sulme ndaj Izraelit apo partnerëve tanë në rajon”, tha kancelari Friedrich Merz në një konferencë për media në Berlin së bashku me kryeministrin bullgar, Rumen Radev.
“Irani duhet të rivendosë kalimin e lirë dhe pa tarifa në Ngushticën e Hormuzit. Ne do të vazhdojmë të punojmë për këtë qëllim”, shtoi ai.
Duke iu referuar një telefonate të fundit me presidentin amerikan, Donald Trump, kancelari gjerman tha se të dy palët u pajtuan mbi “objektivat dhe nevojën për një zgjidhje të negociuar” për Iranin.
Merz ka deklaruar vazhdimisht se konflikti i zgjatur SHBA-Izrael me Iranin po ndikon drejtpërdrejt në Evropë dhe furnizimet energjetike të Gjermanisë, duke ndikuar ndjeshëm në performancën ekonomike.
Konflikti ka ulur eksportet e energjisë përmes kësaj rruge ujore kyçe që në kohë paqeje furnizon rreth 20 për qind të naftës dhe gazit në botë.