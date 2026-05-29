Gjermania "e shqetësuar" për planet e Izraelit për të zgjeruar kontrollin në Rripin e Gazës

Oliver Towfigh Nia
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Gjermania shprehu sot "shqetësim" lidhur me planet e Izraelit për të zgjeruar kontrollin në Gaza, duke thënë se kjo do të ndërlikonte përpjekjet e ndihmës humanitare për palestinezët që jetojnë në territorin e shkatërruar nga lufta, transmeton Anadolu.
"Ne i shohim këto njoftime dhe raportet rreth tyre me shqetësim. Nëse kjo do të ndodhte, do të ndërlikonte përpjekjet tona, veçanërisht sigurimin e ndihmës së mëtejshme jetësore humanitare, veçanërisht për popullsinë", tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, Kathrin Deschauer për gazetarët në Berlin.
"Qëndrimi i qeverisë federale dhe i ministrit të Jashtëm është se një ndarje e Gazës nuk mund të jetë e përhershme dhe nuk duhet të çimentohet. Dhe këto njoftime, të cilat i kemi dëgjuar tani përmes raporteve, nëse do të materializoheshin, nuk do të ishin në përputhje me atë që ne si qeveri federale mbështesim fuqimisht: planin 20-pikësh dhe perspektivën e paqes që rezulton prej tij", tha ajo.
Deschauer gjithashtu u bëri thirrje "palëve në konflikt që t'i përmbahen këtij plani 20-pikësh".
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pranoi të enjten se Izraeli aktualisht kontrollon 60 për qind të Rripit të Gazës dhe sinjalizoi plane për të zgjeruar kontrollin më tej në 70 për qind.
Sipas kanalit izraelit "Channel 12", Netanyahu gjatë një seminari në Luginën e Jordanit tha: "Ne aktualisht kontrollojmë 60 për qind të Rripit të Gazës dhe direktivat e mia janë të ecim drejt kontrollit të 70 për qind".
Ai nuk dha detaje se si do të zbatoheshin planet e tilla.
Ushtria izraelite njoftoi në tetor të vitit të kaluar se kontrollonte 53 për qind të Rripit të Gazës pasi u ripozicionua në të ashtuquajturën "Vija e verdhë" sipas fazës së parë të planit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaza.