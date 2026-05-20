Gjermania e shqetësuar për kërcënimin izraelit ndaj Khan al-Amarit

Oliver Towfigh Nia
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Gjermania ka kritikuar ministrin izraelit të Financave, Bezalel Smotrich, për komentet se ai do të nxiste dëbimin e komunitetit Khan al-Ahmar të Bregut Perëndimor pas raportimeve për një kërkesë për urdhërarresti nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJND), transmeton Anadolu.
"Sigurisht, ne i kemi marrë parasysh këto deklarata me shqetësimin më të madh dhe i hedhim poshtë me vendosmëri. Ne gjithashtu kemi folur për këtë çështje në disa raste në të kaluarën. Nuk duhet të ketë dëbime. Ne i bëjmë thirrje qeverisë izraelite të braktisë këto plane", u tha gazetarëve në Berlin zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Josef Hinterseher.
Ai theksoi se qëndrimi i qeverisë gjermane ishte "i qartë dhe i pandryshuar".
"Masat unilaterale, si pjesë e një intensifikimi më të gjerë të politikës së vendbanimeve, në të cilën është ngulitur e gjithë situata në Bregun Perëndimor, shkelin të drejtën ndërkombëtare, paraqesin rrezik për paqëndrueshmëri të mëtejshme në rajon dhe në vetë Bregun Perëndimor, dhe pengojnë ndjeshëm një zgjidhje me dy shtete", tha Hinterseher.
Të hënën, "Middle East Eye" raportoi se një kërkesë ishte paraqitur në GJND duke kërkuar urdhërarreste sekrete kundër Smotrich dhe Ministrit të Sigurisë Kombëtare Izraelite Itamar Ben-Gvir me akuzat për kryerjen e krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Bezalel Smotrich e përshkroi kërkesën për urdhërarreste kundër tij si "një deklaratë lufte" dhe një përpjekje "për të na imponuar një politikë vetëvrasjeje sigurie përmes sanksioneve dhe urdhërarresteve".