Gjermania do t'i bashkohet për herë të parë stërvitjes franceze për parandalimin bërthamor

Ayhan Şimşek
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Trupat gjermane pritet të marrin pjesë për herë të parë këtë vjeshtë në një stërvitje franceze për parandalimin bërthamor, ndërsa Berlini dhe Parisi thellojnë bashkëpunimin ushtarak, raportuan mediat, transmeton Anadolu.
Zhvillimi vjen përpara samitit franko-gjerman të premten, ku kancelari Friedrich Merz dhe presidenti francez Emmanuel Macron pritet të njoftojnë hapa të mëtejshëm për forcimin e kapaciteteve të përbashkëta të parandalimit bërthamor.
Burime diplomatike u thanë mediave gjermane se të dy liderët do të detajojnë bashkëpunimin e zgjeruar pas takimit të tyre.
Forca ajrore e Gjermanisë tashmë ka ndërmarrë hapa konkretë drejt një bashkëpunimi më të ngushtë. Një zëdhënës konfirmoi për agjencinë gjermane të lajmeve DPA se dy avionë luftarakë francezë Rafale - avionë të aftë për të mbajtur armë bërthamore - dhe dy avionë gjermanë Eurofighter së fundmi zhvilluan stërvitje për furnizim me karburant në ajër.
Të premten, personeli gjerman dhe francez është planifikuar të kryejë mirëmbajtje të përbashkët të avionëve të njëri-tjetrit në bazën ajrore Noervenich pranë Këlnit, një stërvitje e projektuar për të rritur ndërveprueshmërinë dhe gatishmërinë operacionale.
Aktiviteti përkon me një takim të Këshillit të Mbrojtjes dhe Sigurisë Franko-Gjermane në bazë, i udhëhequr nga Merz dhe Macron dhe ku marrin pjesë ministrat e tyre të jashtëm dhe të mbrojtjes. Çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë - përfshirë parandalimin bërthamor dhe forcimin e kapaciteteve ushtarake evropiane - pritet të jenë në krye të agjendës.
Më vonë të premten, të dy liderët do të udhëtojnë në Brühl për një takim më të gjerë të përbashkët të Kabinetit në Pallatin Augustusburg.