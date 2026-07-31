Gjermania do të zgjasë kontrollet kufitare për shkak të krizës së emigrantëve në Ceuta

Oliver Towfigh Nia
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Gjermania do të zgjasë kontrollet e brendshme kufitare përtej shtatorit, pas një rritjeje të migrimit të parregullt të lidhur me enklavën spanjolle Ceuta, tha të premten ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt, transmeton Anadolu.
“Ne do ta zgjasim mundësinë e kontrolleve të brendshme kufitare përtej shtatorit. Situata në Ceuta tregon gjendjen e paqëndrueshme sa i përket migrimit të paligjshëm”, tha Dobrindt, sipas Agjencisë Gjermane të Shtypit.
Për të ruajtur përparimin në frenimin e migrimit të parregullt, duhet të mbahen “kontrolle kufitare të brendshme fleksibile dhe të përshtatura”, tha Dobrindt. Ai nuk specifikoi se sa do të zgjasë zgjatja e tyre.
Edhe pse udhëtimi pa kufij është parim themelor i zonës Shengen të BE-së, Gjermania ka rikthyer kontrollet në të gjithë kufijtë e saj tokësorë që nga 16 shtatori 2024. Atëherë, ministrja e Brendshme Nancy Faeser e prezantoi këtë masë për të frenuar hyrjet e paautorizuara.
Pavarësisht kritikave në rritje, kontrollet janë zgjatur tri herë, së fundmi deri në mesin e shtatorit 2026.
Vlerësimet fillestare të forcave të sigurisë treguan se rreth 49 mijë migrantë të parregullt kanë hyrë në Ceuta nga Maroku ditët e fundit, sipas agjencisë së lajmeve EFE.
Mijëra migrantë që hynë në mënyrë të parregullt në Ceuta gjatë orëve të fundit raportohet se kanë filluar të kthehen në Marok përmes së njëjtës pikë kufitare nga e cila kishin hyrë.
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha se qeveria po mobilizon të gjitha burimet në dispozicion për t’iu përgjigjur situatës.